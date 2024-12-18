Несколько тезисов по поводу очередной попытки узаконения в воюющей Украине так называемого МНОЖЕСТВЕННОГО гражданства.

С момента восстановления Независимости началась борьба за ликвидацию нашего Государства со стороны тогдашних российских шовинистов, а ныне рашистов и с помощью украинских предателей, а ныне коллаборантов.





Среди главных составляющих этой операции были требования к Украине:

- федерализации;

- двойного гражданства;

- русского языка как государственного;

– нейтралитета.

Достаточно проанализировать программы пророссийских партий СДПУ(о), «НЕ ТАК», ПР, ОПЗЖ, Шария, Сальдо… чтобы убедиться в этом.

Российская война против Украины еще раз продемонстрировала реальные планы по уничтожению независимой Украины. И сейчас, когда требования федерализации, политического нейтралитета и русского языка как государственного воспринимаются украинским обществом как очередная «Стамбульская измена», осталось продвигать одно, так называемое МНОЖЕСТВЕННОЕ ГРАЖДАНСТВО.

Поскольку речь идет уже об энной попытке незаконного узаконения двойного гражданства, то сейчас его реализаторы добавили по их мнению «убийственный аргумент»: мол, этого требует и просит наша диаспора. Так что если узаконить двойное гражданство, то миллионы богатых украинцев бросятся вкладывать свои средства на территорию своей исторической НЕНЬКИ. Хочу Вас успокоить – кто желал работать в Украине, тот давно работает. Представители нашей диаспоры уже давно занимают разные должности не исходя из гражданства США, Канады, Франции, Израиля… и тщательно зарабатывают деньги у нас, а откладывают на свою пенсию и недвижимость у них.

Традиционные же лоббисты двойного гражданства – эти наши богатые во власти, обросшие имуществом и недвижимостью за границей и получившие там гражданство или статус резидентов, и хотят ЗАКОННО зарабатывать из нашего бюджета и ЗАКОННО инвестировать в свою состоятельную старость и своих детей в странах своего второго гражданства.

А еще мечтают об узаконении двойного гражданства всевозможные орбаны, стремящиеся использовать украинцев с двумя паспортами для создания венгерской автономии в Украине.

Новая группа лакомых на нашу ЗЕМЛЮ и гражданство - это разного рода авантюристы, проходимцы и представители финансово-промышленных групп, стремящихся обойти нынешний запрет на приобретение земли сельскохозяйственного назначения для иностранцев.

Как видим, вчера эту антиукраинскую АФЕРУ с МНОЖЕСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСТВОМ поддержали депутаты из провластной партии, коллаборанты из запрещенной ОПЗЖ, бизнесмены и соратники веревско-коломойского и К. и так называемые «агенты перемен» из «Голоса».

У них на уме, как я уже описал, точно не НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, а свои КОЖНЫЕ или КОРПОРАТИВНЫЕ.

А нам свое делает:

защищать ЕДИНУЮ СОБОРНУЮ УКРАИНУ от русской орды убийц, варваров и мародеров и как одно время сказал Симон Петлюра, от украинских гнид.