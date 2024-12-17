Вчера, 16 декабря, правоохранитель насмерть сбил 56-летнюю женщину на пешеходном переходе в Харькове.

Об этом изданию "Думка" сообщил спикер Территориального управления ДБР в Полтаве Александр Белка.

По данным ДБР, 16 декабря около 16:50 в Харькове произошло смертельное ДТП на Ново-Баварском проспекте. Автомобиль Ford Focus, которым управлял харьковский полицейский насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. 56-летняя пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. ДБР устанавливает обстоятельства аварии.

По информации Александра Белки, предварительно установлено, что правоохранитель был трезв. Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.





По данным телеграм канала jenya zub LIVE NEWS водитель - это сотрудник УСР «управления стратегических расследований».



