Очень важно удалить из открытого доступа в Интернет требований к изделиям РЭБ.

Об этом у себя в своем телеграмм канале написал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов, более известный под псевдонимом Флэш.



“Я присоединяюсь к офицерам ГШ, которые настаивают на удалении из открытого доступа в Интернет требований к изделиям РЭБ.

Указывать диапазоны частот военного РЭСа и детекторов БПЛА полный абсурд. Кто вообще такое придумал? Информировать врага о возможностях нашего окопного РЭБ.

Весь документ может быть на сайте МО, а эта часть информации должна выдаваться лично в руки проверенным производителям», – написал «Флэш».

Напомним, за два года "большой" войны ситуация коренным образом изменилась: ключевое значение на фронте приобрели БПЛА разных типов, и теперь главный вопрос состоит в том, кто будет эффективнее использовать эту технологию.





В последнее время, как говорит Бескрестнов, россияне усовершенствовали свои БПЛА, но о каких-то глобальных изменениях пока речь не идет.

«Если видят влияние нашего РЭС, то сразу начинают свои аппараты модифицировать: изменять частоты, сигналы, алгоритмы инерциальной системы, чтобы БПЛА возвращался назад, выполнял задачи автономно и так далее», – объяснил он.

Напомним, появление большего количества средств РЭБ на фронте заставляет придумывать новые дроны и использовать их по разным направлениям.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что пока неизвестно, какую стратегию выберет Трамп для прекращения войны.