Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о ситуации с мобилизацией .

Об этом она рассказала на канале "Знай.ua".

Как она сообщает, вышло большое интервью с министром внутренних дел Клименко. В частности, рассказывает журналистка, он заявил, что украинцы забывают о конституционных обязанностях.

«Не только простые украинцы наделены обязанностями, а государственные службы. Если госчиновники забыли об этом, я напомню. К примеру, статья 19 Конституции Украины: органы государственной власти должны действовать только в рамках своих полномочий», - отмечает Екатерина Котенкова .

По словам Клименко, отмечает она, все права граждан соблюдаются, а эти единичные случаи освещает враг, и это не играет в плюс мобилизации.

"Если говорить о том, должна ли полиция работать с ТЦК по мобилизации граждан, то здесь нужно смотреть на каждый регион и на возможности каждого подразделения ТЦК в этих регионах выполнять свои функции, но ТЦК могут это делать и без полицейских", - сообщает Екатерина Котенкова .

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что пока неизвестно, какую стратегию выберет Трамп для прекращения войны.

Также Politeka писала о том, что Карасев предупредил, что до 20 января на фронте будет только эскалация.