Валерий Дубиль и волонтеры Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» системно передают спецподразделениям Главного управления разведки Кирилла Буданова помощь для усиления обороноспособности.

На этот раз команда передала: РЭБы с иммерсивной системой охлаждения, мощные зарядные станции, БПЛА «Пчелка».

"Ситуация на фронте, к сожалению, становится ежедневно более напряженной: российские войска в течение суток проводили активные штурмовые действия в районе Нового Комара, в городской застройке Временного Яра, на юго-восточной окраине и городской застройке южной части Курахового", - сказал председатель наблюдательного совета. БФ молодежной инициативы, первый заместитель Комитета Верховной Рады здоровья нации Валерий Дубиль.





По его словам, армия неприятеля наращивает союзников. Военные из Северной Кореи пошли в бой больше недели назад. Это подготовленный, мотивированный и хладнокровный личный состав, который хорошо владеет всеми видами вооружения советского образца, переживает за жизнь своих собратьев и получает жесткую демотивацию из-за потерь.

«То, что мы доставили в ГУР – это поможет спасти жизнь нашим людям! Благодаря поддержке наших благотворителей, Фонд смог стратегически усилить возможности главной спецслужбы страны. Мы одна большая украинская семья. У нас другого выхода, как победить, нет. И мы над этим работаем», – отметил Валерий Дубиль.