Ореховский, Запорожский, Кураховский, Купянский, Лиманский, Славянский, Донецкий направления — команда волонтеров Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» во главе с Валерием Дубилем передала Вовкам Да Винчи, военным 30-й отдельной механизированной бригады а также военным из других боевых подразделений ВСУ все необходимо.

«На Ореховском направлении Силы обороны отразили две атаки российских военных вблизи Новоданиловки, еще несколько штурмов — на Запорожском отрезке фронта в Новодаровке. Наши защитники нуждаются в поддержке — мы помогаем, как можем», — сказал председатель наблюдательного совета БФ «Надежда», первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по здоровью нации Валерий Дубиль.

Он отметил, что с волонтерами оперативно решили ехать с помощью в Запорожье.

«Запорожье постоянно под обстрелами. Есть смерти и тяжелые травмы среди гражданских. Когда мы узнали об очередной трагедии — сразу же выехали в больницы с медицинским грузом и защитников области», — добавил он.

Валерий Дубиль подчеркнул, что действия России — это реальный терроризм, которому нет прощения.

«За эти 2 дня командировки с командой благотворителей мы доставили помощь еще и в больницы Днепра, в частности, им. Мечникова. Продолжаем прилагать все усилия для приближения нашей победы! Я благодарю мою семью и всех партнеров за поддержку. Итого — к победе», — сказал он.