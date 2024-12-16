Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«В Украине будут построены новые тюрьмы. В Верховной Раде объяснили, зачем. Зачем же нам новые тюрьмы? А теперь слушайте и не упадите, когда услышите ответ. В Украине собрались строить новые тюрьмы, потому что многие существующие не соответствуют европейским нормам», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как заявила вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министерка юстиции Ольга Стефанишина во время выступления в Верховной Раде, рассказывает журналистка, одни ремонты не помогают разрешить ситуацию в некоторых заведениях содержания, поэтому нужно строить новые, более того, это новый приоритет Украины, и на это будут искать деньги.

В то же время, отмечает она, есть интересная деталь, потому что в течение 15 лет группа иностранных инвесторов предлагала разным правительствам Украины за свои деньги строить здесь тюрьмы по новым стандартам, но это никому не было нужно.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что надежные гарантии безопасности для Украины возьмет на себя Европа.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, кто больше всего выиграл из событий в Сирии.





