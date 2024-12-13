•⁠ ⁠Рождественский Вертеп •⁠ ⁠Встреча, общение со знаковыми украинскими художниками и авторские туры по галерее •⁠ ⁠Благотворительная лотерея и объявление топ-лотов тихого благотворительного аукциона в поддержку раненых детей и воинов. В подарок от организаторов много музыки и приятной коммуникации.





Art Ukraine Gallery в статусе благотворительной галереи украинского современного искусства была открыта в апреле 2023 года. Галерея основана: Президентом Фонда гуманитарного развития Украины, заслуженным деятелем искусств Украины Наталией Заболотной и Людмилой Пышной, руководителем ОО "Ощути".

ART UKRAINE GALLERY стала самой большой в Украине галереей современного искусства. Галерея площадью 2000 м2 и одномоментно представляет более 500 уникальных артобъектов ТОП-30 знаковых украинских художников.



“Я горжусь тем, что Art Ukraine Gallery, которая, несмотря ни на что, была открыта в разгар этой ужасной войны за полтора года, стала мощной культурной ячейкой, которая демонстрируя большой спектр искусства знаковых украинских художников, уже стали называть музеем современного украинского искусства. Кроме этого Art Ukraine Gallery на сегодняшний день является действенным благотворительным проектом, который в очередной раз доказывает, что искусство не только вдохновляет, но и спасает», — отмечает Наталья Заболотная, президент Фонда гуманитарного развития Украины, соучредительница и куратор первой благотворительной галереи современного украинского искусства.





Во время благотворительных мероприятий было собрано и направлено на добрые дела 4 300 000 гривен. За эти средства, для крупнейшей детской больницы страны - НДСЛ "Охматдет", были приобретены и подарены три кабинета: диагностика слуха, лор-установка и послеоперационная реабилитация. 800 000 грн. также направлено на закупку звуковых фильтров и реабилитацию военных по слуху.

“За 13 лет существования ОО Почувствуй, мы помогли тысячам семей. Но в войну мы столкнулись с новыми вызовами. На сегодняшний день одним из главных приоритетов является помощь военным по предотвращению потери слуха во время военных действий и реабилитации после его снижения.

Я рада, что именно деятельность галереи способствует помощи военным, и в то же время является арттерапией для каждого из нас», – отметила Людмила Пышная, председатель ОО Чуй.

Во время благотворительного инвента будут представлены уникальные топ-лоты тихого благотворительного аукциона:

Лот 1



Скульптура известной украинско-американской художницы Лины Кондес "Striker".

Этот благотворительный лот, созданный скульпторкой специально в помощь раненым украинским детям и военным, подписан игроками легендарного футбольного клуба Англии ФК Арсенал по инициативе знаменитого украинского футболиста Александра Зинченко.

Александр Зинченко, ФК Арсенал: “Искренне поздравляю всех ценителей искусства и всех неравнодушных к судьбам украинских детей, у которых война отняла не только детство, но и здоровье. Я держу в руках скульптуру "Футболист", которую создала талантливая украинская скульпторка украинского происхождения с мировым именем Лина Кондес! В серии, посвященной спортсменам, она пыталась отразить извечное стремление человека к совершенству. Но, к сожалению, мы живем в несовершенном и жестоком мире, где одержимые тираны стремятся уничтожать и разрушать. Мы с командой ФК "Арсенал" подписали эту совершенную скульптуру "Футболиста". Пусть фанаты "Арсенала" и поклонники искусства приобретут ее как благотворительный лот. Этот ценный экспонат будет напоминать Вашим потомкам о ваших добрых делах и спасенных судьбах украинских детей!”



Лина Кондес:

“Спорт учит нас, что победа приходит к тем, кто никогда не сдается. Это тоже самое, что и в жизни. Но наиболее ценно, когда мы поддерживаем тех, кто сталкивается с дополнительными вызовами. Мы можем помочь детям, получившим тяжелые ранения! Именно поэтому мы вместе с легендарным британским Футбольным клубом "Арсенал" создали этот благотворительный лот.



Уверена, что он будет воодушевлять будущего владельца и как знаковый артобъект, так и созвездием автографов легендарных футболистов любимого Футбольного клуба Арсенал!