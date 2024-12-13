Сотрудники ДБР сообщили о подозрениях 6 лицам, которые помогли компаниям, связанным с известным российским букмекером, вывести недвижимость обанкротившегося харьковского банка.

Эти действия были обнаружены в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга и Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз.

В частности, в марте 2023 года ДБР разоблачило противоправную финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находящуюся в процедуре ликвидации. Стоимость недвижимости в центре Харькова оценивается в 360 миллионов гривен.

Эта схема была реализована с использованием реквизитов украинской компании, подконтрольной владельцу харьковского банка, а также двух иностранных компаний в отношении которых, по решению СНБО, применены национальные санкции. Причем ранее расследование Бюро установило, что эти компании имеют связь с известным российским букмекером, другими компаниями и лицами, действия которых совершены в ущерб национальным интересам и национальной безопасности нашего государства.

Итак, новыми хозяевами стали иностранные компании, фактическими бенефициарными владельцами которых являются граждане государства-агрессора. Сами же компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.







Директору одного из отделений обанкротившегося банка, частному нотариусу, трем представителям компаний, привлеченных в сделке и лицу, «приобретшему» имущество банка сообщено о подозрениях в растрате или пособничестве растраты имущества банка в особо крупных размерах, подделке документов и их использовании, а также имущества, полученного преступным путем (ст. 191, ст. 358, ст.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Санкция статьи за растрату в особо крупных размерах предусматривает лишение свободы до 12 лет.





Досудебное расследование продолжается.

Имущество, противоправно выведенное из-под управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц, решением суда было арестовано и передано в управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА).

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Справка, этот российский букмекер заработал в 2022 году около 12 млрд российских рублей. С этой прибыли компания уплачивала налоги и сборы в бюджет врага. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс российской федерации, а также вооруженная агрессия против Украины.

В июне 2023 года, по ходатайству ДБР и Офиса Генерального прокурора, суд арестовал и передал в управление АРМА более 1,9 млрд гривен со счетов компании-нерезидента, реквизиты которой были использованы во время этой сделки.

В свою очередь Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в конце сентября 2024 года окончательно удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции, поданную на основании материалов производства Бюро, о применении санкции в виде взыскания активов компании в доход государства путем передачи ценных бумаг, средств на банковских счетах такими активами со стороны АРМА на общую сумму около 2 млрд гривен непосредственно в Государственный бюджет Украины.

Также в октябре текущего года ДБР передало в управление АРМА 39 объектов недвижимого имущества почти на 1 млрд грн. Недвижимость была противоправно выведена из собственности этого банковского учреждения накануне признания его неплатежеспособным и начала процедуры вывода с рынка.