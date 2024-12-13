Хаос, саботаж и утрата времени: почему эффективность Министерства обороны под вопросом? В разгар величайшей войны дронов и технологий в истории человечества Украина сталкивается с глубокими проблемами в оборонном управлении. эти важные вопросы подняли Мария Берлинская и Дарья Каленюк.

Министерство обороны Украины находится в центре критики из-за управленческих ошибок, угрожающих обороноспособности государства. В период наибольшей войны дронов и технологий, когда каждая минута имеет значение, Министерство демонстрирует хаос и системные сбои в управлении, что лишает страну шансов на эффективную защиту и победу.

Эксперты из Центра противодействия коррупции, в частности, Мария Берлинская, утверждают, что проблема не только в кадровых решениях, но и в общей системе работы Минобороны. Несмотря на публичные усилия команды министра, ситуация ухудшается. политику министерства, осталась без изменений.

Особую обеспокоенность вызывают советники министра, работающие вне официальных штатных списков. Их деятельность непрозрачна, а проверки, обычно применяемые к госслужащим, к ним не применялись. В частности, были обнаружены факты, что эти советники имеют связи с российским бизнесом и иностранными компаниями, что подвергает сомнению их лояльность и безопасность для страны.

Одним из самых острых моментов есть провалы в международном сотрудничестве. Непоследовательность и хаос в работе ведут к потере доверия со стороны международных партнеров. Например, Дания, которая была готова инвестировать в развитие украинской оборонной индустрии через вновь Агентство оборонных закупок (АОЗ), столкнулась с решением Кабмина передать 23 миллиарда гривен на другие нужды, что вызвало шок как у партнеров, так и у общества.

Кроме того, ключевой замминистра Дмитрий Клименков продолжает получать расширенные полномочия, несмотря на явные недостатки в его работе. Он отвечает за департамент военно-технической политики и управления государственной собственностью, в частности, такими объектами, как "Укрнафта". Но его управленческие решения часто сопровождаются прямыми нарушениями и саботажем, как попытка ликвидации Агентства оборонных закупок.

Мария Берлинская подчеркивает, что отсутствие четкой командной работы и доверия внутри министерства лишь усугубляет кризис.

Оборонная дипломатия, которая является ключевой функцией Министерства, также страдает из-за низкого доверия к руководству. В международных кругах раздаются вопросы о способности Украины защищать военные технологии от утечек, особенно учитывая непрозрачную деятельность советников министра. Отсутствие тесного сотрудничества с ключевыми партнерами, такими как США, может значительно усложнить поставки необходимых технологий и оружия.

Аналитики отмечают, что решение проблем Минобороны лежит не только в смене министра, но и в общей реформе системы управления. Это включает в себя внедрение прозрачных механизмов контроля, привлечение опытных специалистов и выстраивание доверия как внутри страны, так и на международной арене.

Украина находится в самом критическом моменте войны. Эксперты отмечают, что для достижения победы нужна сильная команда, способная принимать трудные решения и работать на результат. И эта задача не может быть выполнена без привлечения настоящих профессионалов с четким видением и глубоким управленческим опытом.