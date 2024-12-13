Военный Святослав Дубина заявил, что Украина опоздала с переводом экономики и системы госуправления на военное время уже на 3 года.

Об этом он рассказал на своем канале.

Да, констатирует он, россия и сама больше, и финансов у нее больше, но, например, за 2023 год она потратила на войну 109 млрд, а Украина – 64 млрд, это официальные цифры. И это при том, добавляет военный, что россия удерживает и свой Северный флот, и космическую отрасль, и финансирует оккупированные территории, то есть разница в наших расходах на войну не так уж велика, не в 2 раза, не в 8 раз, как говорят, но проблемы есть.

«Это все кризис управленческих решений, это люди, принимающие решения. Сейчас вот скандалы, Власта Лазур из «Радио Свобода» уже третий раз поднимает вопрос об изготовлении оружия, о хищении средств, выделяемых на оборону, как они тратятся. А все потому, что люди, которые этим занимаются, не рискуют собственной жизнью, им не воевать, детям их не воевать, и вся их заинтересованность – продолжать мародерить», - объясняет Святослав Дубина.

К тому же, добавляет он, у нас ставка верховного главнокомандующего на 80% не то, что не участвовала в боевых действиях, они даже в армии не служили. По мнению военного, у этих людей нет морального права решать, куда тратить средства, кого отправлять на фронт, если они сами не выполняют закон о мобилизационной подготовке и мобилизации.

«Если бы наши власть имущие открыли и прочитали его, они бы там увидели, что там написано: содержание мобилизации – перевод национальной экономики, системы государственного управления на нужды военного времени. И это уже нужно было сделать три года тому назад, и тогда бы у нас не было такого катастрофического соотношения сил и средств. Это все кризис управления, у нас ресурсное проклятие», - заключает Святослав Дубина.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что разговоры о втором Саммите мира, похоже, просто оттягивали время до выборов в США, а теперь он нам уже и не нужен.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко призвал присоединяться к ТрО, поскольку ситуация на фронте сложная и наши подразделения нуждаются в помощи.





