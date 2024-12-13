Об этом он рассказал в своей блоге.

«Это расхождение. Я бы не сказал, что оно принципиальное, но оно по крайней мере затягивает начало переговоров и участие в переговорах Украины. Для Трампа просто: давайте прекращение огня и садимся за стол переговоров. Этим фактически он объявил окончание войны публично, ну, не официально, не по формуле, не по протоколу, а как бы все, война закончена, теперь надо за стол переговоров», - объясняет Вадим Карасев.

Вообще-то, замечает он, когда стороны идут на переговоры об окончании войны, нужно думать не столько уже о войне, сколько о будущем, а будущее для нас – это гарантии безопасности Украины и послевоенное устройство. Тем более, добавляет эксперт, все усложняет потеря контроля над 20% территории Украины, это, конечно, не будет де-юре, но будет де-факто.

Украинская сторона, констатирует политолог, считает, что надежные гарантии безопасности – это официальное приглашение в НАТО, или двусторонние обязательства по примеру США-Израиль, США-Египет, или статус ключевого военного союзника США вне НАТО, или что-то еще, но такое же значимое.

«Трамп исключает не только членство Украины в НАТО в ближайшем будущем по крайней мере, но и даже само приглашение, которое можно было бы объявить перед переговорами, в том числе и в качестве усиления переговорной позиции Украины или в качестве гарантии какой-то на послевоенное устройство Украины. И, тем более, конечно, (ред. – Трамп исключает) прямой военный союз по типу США-Израиль. Значит, тогда это должна взять на себя Европа», - заключает Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Гай-Нижник заявил, что встреча Зеленского и Трампа в Париже – это скорее свидетельство уважения, но ничего более.

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