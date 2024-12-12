Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что разговоры о втором Саммите мира, похоже, просто оттягивали время до выборов в США, а теперь он нам уже и не нужен.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Слушайте, а где все? Может мне кто-нибудь реально объяснить, где вообще все? Ну, например, где ноябрьский Саммит мира? Помните такой? Второй Саммит мира будет проведен в ноябре. Ноябрь кончился. Мало того, что ноябрь кончился, так идея проводить Саммит мира, по-моему, тоже заглохла абсолютно», - замечает Михаил Шейтельман.

По словам эксперта, у него столько раз спрашивали в разных эфирах, в разных интервью, как он видит эту ситуацию, что будет на втором Саммите мира, как он будет проходить, приедет ли туда россия и так далее, а он всегда отвечал одно и то же, что никакого второго Саммита мира не будет. И этот прогноз, констатирует он, похоже, сбывается.

Как объясняет политтехнолог, первый Саммит мира и так был самодостаточным, он сделал все, что нам было нужно, и создал все, что было нужно. А рассказы о втором Саммите мира, рассуждает он, были призваны оттянуть время до выборов в США, чтобы мы узнали, кто победит, и тогда уже поняли, что нам нужно делать дальше – устраивать этот Саммит или думать, как подвести к переговорам с путиным.

«Браво украинской дипломатии, правильно все сделали, я считаю, грамотно закомпостировали мозги нашим западным друзьям. Все правильно сделано, я же одобряю. Но то, как я предсказал, что никакого ноябрьского Саммита мира не будет…», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Карасев объяснил, что с заморозкой войны не все так просто.

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, почему Украина не пойдет на понижение мобилизационного возраста до 18 лет.