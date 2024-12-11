24 ноября в Киеве состоялось одно из важнейших маркетинговых событий — Effie Awards Ukraine 2024. В этом году компания FAVBET стала игровым партнером премии и вручила специальную награду «Партнерство ради победы 2023/2024» кампании «Око за око».

В этом году жюри премии объединило более 270 экспертов: маркетологи, руководители агентств, медиа-специалисты, исследователи и консультанты. Участники премии имели шанс получить признание за самые эффективные маркетинговые кампании. Оценивание происходило по международным стандартам одной из самых престижных наград в мире рекламы.

Специальную награду от FAVBET получил кейс «Око за око», который стал показательным примером объединения бизнеса и общества для общей цели.

Премию «Партнерство ради победы 2023/2024» создателям «Око за око» вручал Евгений Яценко, директор по маркетингу FAVBET и член жюри Effie Awards Ukraine 2024.

«Украинский маркетинг сегодня — это больше, чем бизнес, это вклад в будущее страны. Креативность становится нашим голосом в мире и силой, объединяющей общество. Создавая такие важные креативные работы, мы усиливаем голос нации, которая творит будущее даже в самые сложные времена», — говорит Евгений Яценко.

Effie Awards — известная мировая награда в сфере маркетинга, которая отмечает самые эффективные рекламные и коммуникационные кампании. Ежегодно по итогам Effie Awards Ukraine составляются национальные рейтинги эффективности среди коммуникационных агентств, рекламодателей и брендов.