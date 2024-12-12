Политолог Павел Гай-Нижник объяснил, что встреча Трампа и Зеленского на открытии собора Нотр-Дам была скорее формальностью необходимая для имиджа.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«С другой стороны, в Елисейском дворце Трамп и Макрон встретились заранее сами, около 15 минут были сами, и только потом подъехал Зеленский», - отмечает Павел Гай-Нижник.

А после встречи, отмечает политолог, не было никаких резюме, итоговых деталей, Зеленский лишь сказал, что все хорошо, все прекрасно, ничего нового, а Трамп в двух словах повторил то, что до этого говорила его команда, и мы все это слышали – о мире или перемирие.

«То есть фактически это было свидетельство уважения. Оно было Зеленскому нужно, эта фотка, и Трампу до инаугурации тоже она была нужна. Ну, и положение Макрона, практически подвешенного на нитке, тоже сыграло на плюс, плюс Нотр-Дам. То есть у каждого из них была своя выгода, но эти выгоды минимальны, и только имиджевые, и только на одну минуту – фотки», - заключает Павел Гай-Нижник.

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