Волонтеры Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» Валерия Дубиля получили от командующего медицинскими силами ВСУ Казмирчука Анатолия Петровича награды за подписью командующего ВСУ Сырского Александра Станиславовича и министра обороны Украины Умерова Рустема Энверовича.





Представители БФ молодежной инициативы "Надежда" системно помогают Вооруженным силам Украины, а также медицинским учреждениям. Защитники и защитницы регулярно получают от «Надежды» автомобили, эвакуационные транспортные средства, РЭБы, аппараты для косвенного массажа сердца из Швейцарии Easy Pulses, старлинки, дроны, зарядные станции, теплую одежду. Эти награды «За содействие войску» и «За содействие обороны» – результат постоянного труда волонтеров.

«Мы с командой реализовали более 200 гуманитарных миссий на фронт: Дружковка, Покровск, Славянск, Лиман, Краматорск, Павлоград, Петропавловка, Торецк, Доброполье, Песочин, Купянск, Чугуев, Изюм, а также Сумское, Харьковское, Запорожское на линии столкновения. Эти знаки отличия — свидетельство того, что «Надежда» и вся наша большая команда прилагает максимум усилий, чтобы постоянно поддерживать украинских военных и медиков. Мы отдаем себе отчет в том, что нельзя останавливаться в помощи, особенно в такое тяжелое время. Впереди много работы, поэтому мы продолжаем миссию спасать жизнь», – отметил Валерий Дубиль.

С первых дней войны Валерий Дубиль активно поддерживает не только Вооруженные силы Украины, но и военные госпитали, госпитали и больницы.

«Вместе с партнерами и друзьями за все время полномасштабной войны мы доставили 50 новых аппаратов для косвенного массажа сердца Easy Pulse, а также системы обогрева пациентов Warm для стабилизационных медицинских пунктов. Мы установили 5 кабинетов гастроколоноскопии Fuji (Япония) в госпиталях Донбасса и Харьковщины. Эти аппараты очень ценны и помогают работать при внутренних кровотечениях. Также передали 12 аппаратов «искусственная почка» в военные больницы по разным областям», — сказал он.

Валерий Дубиль поблагодарил благотворителей за поддержку.

«Это наши общие награды! Мы верим в силу единства, которое приближает нас к победе, и не остановимся, пока не наступит мир на украинской земле», — подчеркнул Валерий Дубиль.