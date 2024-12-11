Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что 1000 грн в рамках программы «Зимняя поддержка» и 908 грн на покупку книг – выглядит, как подготовка к выборам.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Журналистка сообщает, что граждане Украины смогут оформить не только 1000 грн в рамках программы «Зимняя поддержка», но и получить 908 грн на покупку книг на украинском языке. Оформить эти выплаты можно будет в течение декабря в «Дії», а воспользоваться услугой могут только украинцы, которым в этом году исполнилось 18 лет.

«New York Times вышло со статьей о 24 долларах для украинцев. Они написали, что это бессмысленное решение, потому что Украина просит деньги, а потом раздает», - подчеркивает Екатерина Котенкова.

«Знаете, как говорил Кучма в свое время, это уже было. Так было с Юлиной тысячей, так было с Витиной тысячей, так что это выглядит реально как подготовка к выборам», - заключает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что даже члены ЕС не сразу вступают в НАТО, а для Украины это еще более долгий процесс.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала, планируется ли в Украине мобилизация женщин.





