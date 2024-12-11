Политолог Руслан Бортник объяснил, почему Украина не пойдет на снижение мобилизационного возраста до 18 лет, как того требует Запад, о чем пишут СМИ и говорят должностные лица США.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это не игра, эти требования прозвучали уже как минимум пять раз с разных источников – от британских генералов до высоких должностных лиц США. Но снизить мобилизационный возраст для Зеленского – это означает похоронить свои рейтинги в Украине», - подчеркивает Руслан Бортник.

Эксперт объясняет, что причиной тому – некоторые переломы, в частности, в пользу сторонников мира, переговоров, уступок и компромиссов, а также данные социологии, что лидерами общественного мнения в Украине являются прежде всего Залужный и Буданов, а уже потом Зеленский.

Так что, констатирует он, на этом фоне сложно представить, что Зеленский согласится на мобилизацию с 18 или даже 20 лет, ведь это как раз его электоральная группа - молодежь, а еще средневозрастной электорат. К тому же, добавляет эксперт, мобилизация и гибель этих молодых людей будет вызывать очень острую эмоциональную реакцию в семьях, будет выглядеть как уничтожение будущего Украины.

«Поэтому украинская власть противостоит этому, в то же время пытаясь усилить мобилизацию в рамках того мобилизационного закона, который был принят еще весной этого года. И вообще мобилизация в Украине усилилась, количество постов, проверок значительно усилилось. Украинская власть пытается доказать западным партнерам, что она может и так достигнуть мобилизационных показателей среди этих возрастов (ред. – которые предусмотрены сейчас)», - заключает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что даже члены ЕС не сразу вступают в НАТО, а для Украины это еще более длительный процесс.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, успеют ли США отправить Украине сотни тысяч артснарядов, тысячи ракет и так далее до середины января.