О проблемах малого и среднего бизнеса Леся Кашпур – к.н. гос. упр. Начальник управления методологии и разъяснения налогового законодательства Генеральной дирекции ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины».





Перед началом нашего разговора, хочу кратко Вас проинформировать о нашей мощной Ассоциации налогоплательщиков Украины, которой 27 ноября этого года исполнилось уже 26 лет со Дня основания. на период сложных испытаний во всех сферах жизни, жестокую, захватническую войну россии против Украины, Ассоциация налогоплательщиков Украины ни на мгновение не остановила свою активную работу, работаем наперекор всем обстоятельствам, аккумулируя свои усилия по защите и отстаиванию прав и законных интересов налогоплательщиков – членов Ассоциации и общего благосостояния украинского народа.

На сегодняшний день, основным направлением деятельности Ассоциации является проведение практических, бесплатных для членов Ассоциации онлайн вебинаров, целью которых является информирование налогоплательщиков относительно основных положений налогового законодательства и его последних изменений, налогоплательщики – члены Ассоциации повышают уровень своих знаний, что способствует добровольной и своевременной уплате налогов в бюджеты всех уровней, а также делает невозможным нарушение действующего законодательства в дальнейшей работе, это оказание практической помощи, в первую очередь, финансистами и бухгалтерами предприятий. По обращениям налогоплательщиков – членов ВОО АППУ, Ассоциация оперативно способствует решению их проблемных и спорных вопросов с контролирующими органами, в соответствии с действующим законодательством. Одним из важных и действенных форматов решения проблемных и спорных вопросов является проведение онлайн Рабочих встреч, организованных Генеральной дирекцией ВОО АППУ с представителями ГУ ГНС в регионах и Киеве, в рамках Коммуникационных налоговых платформ. С помощью работы таких платформ, ВОО АППУ может более оперативно и качественно общаться с налоговыми органами.

Ассоциация тесно сотрудничает с органами законодательной и исполнительной власти, постоянно выступает с инициативами, активно участвует в подготовке законопроектов и предложений по налоговому и таможенному законодательству, направленных на снижение налогового давления на налогоплательщиков, демократизацию процедуры уплаты налогов.

Ассоциация, совместно с партнерами и представителями власти, формирует стратегии, планы реформ налоговой и таможенной политики и определяет приоритетность их реализации для бизнеса. Специалисты ВОО АППУ входят в состав Рабочих групп по усовершенствованию налогового и таможенного законодательства. Также, представители ВОО АППУ входят в Рабочие группы государственных учреждений, в частности:

в состав Рабочей (переговорной) группы по подготовке переговорных позиций Украины во время переговоров с Европейским Союзом по заключению Соглашения о вступлении Украины в Европейский Союз по реформе государственного управления;

в состав Рабочей группы по оценке коррупционных рисков в деятельности Национальной полиции Украины.

ВОО АППУ вместе со своими членами работает над усовершенствованием бизнес-среды в Украине, созданием проектов новых законодательных и регуляторных актов, а также предоставляет предложения о внесении, в соответствии с лучшими мировыми практиками, корректив в существующие. Так, Ассоциация вместе с Украинским Советом Бизнеса выступает за принятие нового Налогового кодекса Развития и Таможенного кодекса, которые будут содержать нормы по деофшоризации экономики, радикальное уменьшение размера «вредных» прямых налогов, модификации налога на землю и прочее, а также снижение расходов бюджета, которые перераспределяются через публичные финансы до целевого показателя 35% от ВВП. Ассоциация налогоплательщиков Украины уже не один год подряд, отмечает принятие основных и сверхважных моментов, а именно: мораторий на изменения в Налоговый Кодекс Украины; введение в налоговую систему Украины налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль предприятий; снижение совокупной налоговой нагрузки на фонд оплаты труда до целевого показателя 25% путем объединения в один налог налога на доходы физических лиц и единого взноса.

ВОО АППУ представляет экономические, социальные и другие интересы налогоплательщиков – членов Ассоциации на местном, региональном, отраслевом, всеукраинском и международном уровнях. ВОО АППУ организует и проводит общественные встречи с представителями органов государственной и местной власти, конференции и общественные обсуждения с участием международных экспертов и организаций. Для выполнения своих стратегических задач Ассоциация сотрудничает со всеми государственными структурами и общественными организациями, ориентированными на защиту законных прав и интересов налогоплательщиков. Сотрудничество с органами государственной и местной власти Ассоциация рассматривает как действенный инструмент реализации правовых отношений между государством и налогоплательщиками.

ВОО АППУ с 2001 года является членом Всемирной ассоциации налогоплательщиков и входит в состав членов Ассоциации налогоплательщиков Европы (Соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 27.06.2017 г.), что способствует интеграции Украины в общеевропейское экономическое и правовое пространство.

Президент ВОО АППУ Григол Катамадзе является действующим вице-президентом Ассоциации налогоплательщиков Европы.

Сегодня, в условиях полномасштабной войны, перед малым и средним бизнесом стоят незаурядные вызовы. Из-за экономических трудностей и финансовой нестабильности, вызванных войной, компании вынуждены фокусировать ресурсы, в частности, на критических процессах. Ограничение источников финансирования, рост цен и увеличение расходов на ведение бизнеса:

- на энергоснабжение, вызванное дополнительными капитальными инвестициями в энергетическое оборудование и адаптацию (модернизацию) имеющихся систем отопления и энергоснабжения в условиях дефицита электроэнергии;

- на безопасность персонала;

- на страхование имущества;

- на персонал, вызванный дефицитом рабочей силы и квалифицированных специалистов;

- на логистику и прочее.

Малый и средний бизнес остаются важным звеном в наполнении бюджетов стране, но есть один нюанс, обусловленный наполнением местных бюджетов, в частности микробизнесом. Это связано с тем, что ФЛП платят единый налог в местные бюджеты, тем самым поддерживая бюджеты общин.

Однако большинство субъектов хозяйствования обычно на сегодняшний день находятся в сложных условиях. Перед ними стоят такие вызовы, как:

Повышение ставок налогов, что с 1 декабря этого года ставка военного сбора составит на 3,5% больше. Обычно такие суммы налогов ложатся на плечи наемных работников, а не работодателя, однако в условиях дефицита квалифицированной рабочей силы некоторые работодатели вынуждены идти на условия наемников и повышать им должностные оклады, что в свою очередь приведет к увеличению ставки ЕСВ и НДФЛ;

Отсутствие квалифицированных работников на рынке труда напрямую зависит от миграции наших граждан за пределы страны с началом вторжения России в Украину. К тому же дефицит кадров можно объяснить и мобилизацией кадров. Человеком управляет две вещи: страх и заинтересованность. Если бы там ни было, но инстинкт самосохранения присущ нам каждому;

Угроза разрушений главных фондов. Очень важным негативом является то, что в главный документ страны, бюджет 2025 года, не заложена статья на восстановление разрушенного имущества именно юридическим лицам;

Бюрократические процедуры налогообложения к которым можно отнести и блокирование налоговых накладных/расчетов корректировок и отнесение плательщика к категории «рисковых»;

Выключение света , за которыми следуют дополнительные затраты на заправку и обслуживание генераторов;

Дополнительные сложности испытывают предприятия, расположенные на прифронтовой линии. Люди каждый день живут под угрозой обстрелов, что превращает любую работу в испытания. Рабочие вынуждены выполнять свои обязанности в условиях, где воздушные тревоги стали обыденностью (продолжаются иногда по 3-4 часа и более), а укрытие – неотъемлемой частью жизни.

Периодические осложнения с логистикой и многое другое.

В конце нашего разговора хотелось бы обратить внимание, что грядущий новый 2025 год, при всей нашей надежде на лучшие времена, будет очень сложным. Но мы уверены, что наше дальнейшее плодотворное сотрудничество с налогоплательщиками – членами Ассоциации, в частности, представителями среднего и малого бизнеса, будет продолжаться и дальше, все трудности нашего времени мы сможем совместно преодолеть и перейти к дальнейшей жизни в привычном мирном русле. На это потребуется время, но мы убеждены, что этот период мы переживем вместе и вместе будем работать ради восстановления и процветания нашего суверенного государства.

Леся Кашпур – к.н. гос. упр. Начальник управления методологии и разъяснения налогового законодательства Генеральной дирекции ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины»