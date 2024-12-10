Согласно данным последнего соцопроса, Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Владимир Зеленский лидеры доверия среди украинцев. В то же время, в обществе существует запрос на новых политиков, которых граждане видят прежде всего в военных. Отношение же украинцев к «старым» политическим фигурам преимущественно негативное – это последствия их предыдущей деятельности. Об этом заявил руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович на пресс-конференции по результатам исследования «Общественно-политические настроения украинцев (декабрь 2024 года)» 10 декабря в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".





Наибольшим рейтингом доверия в украинском обществе есть Валерий Залужный (70,9%) и Кирилл Буданов (63,3%). По сравнению с данными исследования, проведенного в октябре , доверие к Залужному снизилось почти на 5% (с 75,9% до 71,0%). В то же время доверие Буданова фактически держится на том же уровне: в октябре она составляла 64,0%, а в декабре – 63,3%. Таким образом, разница показателей общественного доверия у Залужного и Буданова составляет 7,6%.

На третьем месте по рейтингу доверия – действующий Президент Украины Владимир Зеленский (44,8%).

Существенную положительную разницу между показателями доверия и недоверия имеют Валерий Залужный (51%) и Кирилл Буданов (39,9%). У Владимира Зеленского она почти равна нулю (0,2%). Что же касается деятелей с древней политической историей, то у них очень высокие антирейтинги и, соответственно, негативный баланс доверия и недоверия. В частности, у Юлии Тимошенко он составляет -66,6%, у Петра Порошенко – -50,3%, у Виталия Кличко – -34,7%.



Общественный запрос на проведение выборов

«Желание наших граждан сменить власть продолжает расти. Неудивительно, что больше всего хотят переизбрать Верховную Раду, которая продолжает демонстрировать недееспособность. Симптоматичен и показатель переизбрания Президента – он имеет четкую динамику роста. Это результат ухудшения ситуации на фронте, нарастающего социального расслоения и проблем в экономике, ответственность за которые народ в значительной степени возлагает на первое лицо страны. К тому же недавние заявления Трампа, скорее всего, свидетельствуют о том, что он настроен остановить острую фазу войны. А потому выборы не за горами. И запрос на них явно просматривается среди украинцев» , – комментирует результаты исследования исполнительный директор исследовательско-аналитической группы InfoLight.UA Юрий Гончаренко.

Респондентам был задан вопрос «При каких условиях можно проводить выборы в Украине?» 20,4% опрошенных считают, что выборы необходимо проводить при любых условиях и как можно скорее. По мнению 38,8% респондентов, выборы возможны только после окончательной победы и окончания военного положения. В общей сложности 54,3% опрошенных считают, что выборы могут быть проведены фактически во время войны, но при тех или иных условиях. По сравнению с данными предыдущего исследования общественный запрос на выборы вырос на 3,3%.

На вопрос "Какие органы власти следует переизбрать в ближайшее время?" абсолютное большинство опрошенных ответило, что это Верховная Рада (77,8%). Второе и третье места занимают выборы местных советов (54,8%) и местных председателей (50,6%). 49,2% респондентов считают, что в ближайшее время необходимо переизбрать Президента Украины. В целом, готовность украинцев к выборам составляет 81,1%.





Победа Трампа: отношение украинцев

«Значительная часть украинцев очень надеется на Трампа как арбитра и партнера, что поможет нашей стране защититься. Однако противоречивые заявления некоторых представителей Республиканской партии и самого Трампа в значительной степени подрывают эту надежду – люди ждут сокращения помощи от Штатов. В то же время большинство граждан считают, что у Украины нет четкого плана на случай сокращения помощи от США, что говорит о низкой оценке гражданами эффективности нашей власти. Однако украинское общество пока сохраняет определенный запас моральной устойчивости и вообще не готово отдавать агрессору территории страны» , – говорит редактор медиа-платформы InterVizor Светлана Кушнир.

На вопрос «Слышали ли вы результаты выборов президента США?» 96,8% опрошенных ответили утвердительно. Относительно влияния на избрание Дональда Трампа на российско-украинскую войну мнения разделились: на помощь Украине в целом надеются 30,0% опрошенных; считают, что Трамп поможет России – 18,4%. Положительные изменения в отношениях между Украиной и США ожидают 43,8% участников опроса, негативных – 19,3%.

Абсолютное большинство респондентов (60,9%) считают, что при президентстве Трампа американская помощь Украине сократится. В то же время только 4,7% опрошенных считают, что у Украины есть четкий план на этот случай.

На заморозку войны на действующей линии фронта не согласны 45,8% опрошенных, согласны – 39,1%.

По общему заключению экспертов, неизменность мнения респондентов относительно наиболее актуальных проблем Украины свидетельствует о недостаточной эффективности государственных институтов в их решении. , политических и социально-экономических обстоятельств, в которых Украина оказалась в течение последних лет В то же время украинцы демонстрируют неготовность уступать территории и возлагают надежду на помощь от США.

Исследование провела компания Active Group по заказу БО «Фонд исследований будущего» с помощью онлайн панели SunFlower Sociology. Опрошены 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета временно оккупированных территорий). В пресс-конференции приняли участие основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко, директор БО «Фонд исследований будущего» Роман Ярошенко, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович, редактор медиа-платформы InterVizor Светлана Кушнир и исполнительный директор исследовательско-аналитической группы InfoLight.UA Юрий Гончаренко.