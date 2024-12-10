Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Поймал себя во мнении, что постоянные рехформаторские заявления и планы чиновников МОН и их агентов за гранты о радикальном сокращении школ и университетов для украинцев очень напомнят действия нацистов во время Второй мировой войны. Напомню, что в первые месяцы войны украинские националисты надеялись, что идея райхминистра оккупированных восточных территорий Альфреда Розенберга о возможности создания независимой Украины как традиционного врага большевистской России станет реальностью. Однако не произошло, как надеялось. С 9 мая 1942 г. райхскомиссаром становится Эрих Кох и заявляет о реальной нацистской ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИК по отношению к украинцам:



«Украинцам не нужно думать о школах и университетах, потому, что они обязаны РАБОТАТЬ, для работы образование не нужно. Открытие учебных заведений считаю совсем нецелесообразным, потому что туземцу-хлеборобу и туземцу-рабочему образование только вредит». Еще одним аргументом для тотальной ликвидации школ и учебных заведений был план снизить демографический рост населения.





Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в одном из документов по образованию для славян подчеркивал:

«Для негерманского населения на Востоке не должно быть никаких школ, кроме Четырехклассной начальной школы. Начальная школа должна ставить своей целью обучать учеников только считать максимум до 500 и умению расписаться, усердие и послушание есть заповедь Божья. Умение читать я считаю необязательным. Ежегодно должна производиться фильтрация детей в возрасте от 6 дл 10 лет для отбора полноценных и неполноценных детей». Эту образовательную политику по отношению к украинцам полностью поддержал и Адольф Гитлер. Правда, такой подход действовал не на всех территориях Украины. Так, в Житомире за нацистов действовали не только четырехклассные начальные школы, но и неполные средние и даже средние школы. Итак, если проанализировать рехформаторские идеи чиновников МОН в период войны, то они слишком напоминают либеральную версию нацистской образовательной доктрины для украинцев.



Здесь я не вспоминаю о преступной политике московщины-российской империи, которая вообще не признавала украинцев народом и тотально запрещала использование в образовательном процессе украинского языка. (По оценкам историков решения о запрете или ограничении использовать украинский в образовании принимались не менее 50 раз). Определим главные образовательные инициативы МОН за период правового режима военного положения в Украине. 1. Согласно инициативе МОН и соответствующего Постановления КМУ в 2025-2026 годах планируется ЗАКРЫТЬ более 1 000 украинских гимназий и лицеев. Если точно, то речь идет об отказе финансировать образовательную субвенцию с 1 сентября 2025 года для 473 гимназий и 59 лицеев (где учится менее 45 детей), а с 1 сентября 2026 - еще 544 гимназий и 122 лицея (где учится менее 60 ). По факту цифра будет гораздо больше, потому что местное чиновничество не ждет 2025 года и уже закрывает сельские школы. Так, руководители Тетиевской ОТГ уже закрыли у себя 8 школ, среди них и те, где более 50 учеников. 2. Дальше больше. Еще одна идея о внедрении так называемого профильного образования в старших классах предусматривает право открывать лицеи только при наличии не менее 50 или даже 100 учащихся на одной параллели. На практике в сегодняшней воюющей Украине это будет означать, что ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ можно будет получить только в крупных городах, где реально будет набрать такое количество учеников в старших классах. В результате многие сельские дети и их родители будут выбирать выезд в Польшу на клубнику, чем переезд в городские общежития для обучения в старших классах. О 53 статье Конституции по ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ, БЕСПЛАТНОМУ и ДОСТУПНОМУ полному общему среднему образованию должностные лица МОН, которые уже и так цинично нарушают 4 статью Основного Закона о едином гражданстве в Украине, не слышали! Это при том, что по данным Европейской комиссии в настоящее время в странах ЕС учится более 800 тысяч школьников и студентов из Украины. 3. О приватизации земли и помещений ЛИШНИХ вузов. Еще одна рехформаторская идея, уже узаконенная ВРУ - это отмена моратория на приватизацию объектов и земли высших учебных заведений и научных институтов. Начиналась эта трудовая идея с ежедневной истерики чиновников, что у нас слишком много УЧИТЕЛЕЙ и ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ и вообще людей с высшим образованием. Это все на фоне государственной политики развитых стран на максимальное увеличение людей с высшим образованием как важной составляющей образовательной, правовой и политической культуры граждан.

4. Назначать, а не выбирать ректоров. Эта идея чиновников прямо вытекает из предыдущего плана возможности приватизировать вузы. Понятно, что в условиях действия вузовского и студенческого самоуправления, исподтишка приватизировать землю и помещения университетов невозможно в принципе. А вот назначенный наблюдательным советом ректор, так называемый менеджер, и станет ректором по корпоратизации и приватизации. Не удивлюсь, если вскоре пошедшие на эксперимент об отказе от демократических выборов ректора университеты начнут «выгодно» продавать землю и имущество. Советую проследить, например, за Национальным университетом физического воспитания и спорта, который избрал эксперимент и главное, что он размещается в центре Киева.



5. Финансировать ЧАСТНЫЕ вузы, чтобы оптимизировать/ликвидировать НАЦИОНАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ. В этом году впервые была применена так называемая грантовая система финансирования обучения студентов. МОН забрало около 400 миллионов гривен из средств госзаказа и направило их на гранты. На практике это, как и прогнозировали специалисты, превратилось в то, что средства на подготовку НЕМОДНЫХ профессий инженера, строителя, энергетика, физика, химика, агронома, учителя…перетекли на подготовку МОДНЫХ юристов, международников, психологов, дизайнеров, маркетологов, финансистов… больше, львиная часть этого ГОСУДАРСТВЕННОГО финансирования досталась ЧАСТНЫМ вузам, с которыми сотрудничают нынешние руководители МОН. О таких новшествах в странах ЕС, куда мы стремимся войти, даже не начинали думать!





6. О закрытии медицинских университетов.

Еще одно вредное новшество о необходимости закрытия специализированных медицинских вузов. Сегодня есть многочисленные примеры конкурентности украинских медиков в мире и попытки соседних государств, во время войны, оставить их на постоянное трудоустройство у себя. Очевидно, что многие провинциальные медицинские вузы будут нуждаться в объединении, но закрытие ВСЕХ - это маразм. Напомню, что у нас уже была одна реформаторша, которая во время войны хотела ликвидировать все военные госпитали?!





7. О радикальном увеличении оплаты за обучение в университетах.

Высшее образование только для богатых – еще один тренд чиновников. Как, заявляли и действовали российские и нацистские оккупанты, простым украинцам образование не нужно, они и так добросовестно работают.





Нынешняя государственная политика, по которой зарплаты и пенсии судьям, прокурорам или должностным лицам, растут, а народу замораживаются, подсказывает кому выгодна такая образовательная инициатива.

Я уже молчу о фактах двойных стандартов, когда с одной стороны идет процесс объединения или ликвидации ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ, а с другой - ЧАСТНЫЙ университет печально известного КИВАЛОВА получает от МОН лицензии на открытие 3 новых частных вузов для обучения правоохранителей и юристов.





И вы до сих пор продолжаете поддерживать или занимать нейтральную позицию относительно такой АНТИУКРАИНСКОЙ и АНТИЕВРОПЕЙСКОЙ образовательной политики?!

П.С. О том, как "патриотические и европтимистичные" министры образования запрещали "ИСТОРИЮ УКРАИНЫ" в вузах в моей следующей публикации.