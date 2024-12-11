Политолог Вадим Карасев объяснил, что с заморозкой войны не все так просто.

Об этом он рассказал в своей блоге.

«Это был план (ред. – План победы) Салливана, Байдена, Блинкена и Украины. Где сейчас Байден, Салливан и Блинкен? Трамп уже, все, нет этого плана. Этот план писался под Блинкена, под Салливана, под Байдена и под Харрис. Нету ее. В крайнем случае думали, что, может, на заморозку выйти и так далее, россия остановится. Она в наступлении. Как она остановится сейчас? Ее можно остановить только силой», - утверждает Вадим Карасев.

Что касается заморозки, отмечает он, то многие примеряют на Украину корейский сценарий, что вот будет такая хорошая украинская Южная Корея, демократическая, продвинутая, и неадекватная Северная, или же говорят о чем-то похожем, как ГДР и ФРГ.

Тем не менее, объясняет эксперт, эти кейсы неприменимы к ситуации в Украине, поскольку россия заявляет об оккупированных территориях как о своих, это очень хитро сделано, поэтому не может быть временной заморозки и Восточной Украины или Федеративной Республики Украина, россия утверждает, что это россия.

«А не кажется ли вам, что это Вьетнам, а не Корея? Больше похоже на Вьетнам. А если Вьетнам, то подход должен быть другой. Но Кит Келлог (ред. – спецпредставитель Трампа по Украине) же начинал свою военную карьеру во Вьетнаме, командовал военно-воздушной дивизией, сначала полком. Он, наверное, лучше понимает, где Вьетнам, а где Корея. Забудьте про корейский сценарий, ну, честное слово», - заключает Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что даже члены ЕС не сразу вступают в НАТО, а для Украины это еще более длительный процесс.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, успеют ли США отправить Украине сотни тысяч артснарядов, тысячи ракет и так далее до середины января.