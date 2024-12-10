«Украинцы стали тратить больше денег на импортные препараты, но покупать их в меньших количествах. В 2024 году расходы на иностранные лекарства составили 22% от всех расходов по заказу лекарств. Экономический кризис из-за войны ставит украинцев в тупик. Большинство людей вынуждены экономить на базовых нуждах, на лекарствах, в том числе», — отметил первый заместитель Комитета ВР здоровья нации, заместитель Юлии Тимошенко, глава «Батькивщины» Киева Валерий Дубиль.

На украинском фармрынке, где 90% контролируют компании ООО Бадм и СП Оптима-Фарм ЛТД, вскоре могут произойти изменения благодаря инициативам Верховной Рады. Как сообщает эксперт Юрий Гаврилечко, временная следственная комиссия под руководством Юлии Тимошенко инициировала расследование завышенных цен на лекарства, что привело к внесению поправок в законопроект №11493, являющийся результатом работы этой комиссии.

Среди предложений ограничение закупок у одного производителя до 20% от общего объема его продукции и допуск на рынок препаратов с сертификатами Великобритании, Канады, ЕС и США без дополнительной регистрации.

Эти меры, по его словам, помогут уволить часть ежегодных сверхприбылей дистрибьюторов, которые оцениваются в 170–180 млрд грн, и снизить цены на лекарства, которые в украинских аптеках остаются выше, чем в Европе. "Если правки в законопроект внесут, и, несмотря на вероятное сопротивление фарммафии, проголосуют, то уже под новогоднюю елку цены на лекарства должны пойти вниз", - отметил эксперт.