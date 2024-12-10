Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что официально о мобилизации женщин речь не идет, но косвенные решения принимаются.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Рада приняла за основу правительственный законопроект, по которому прошедших подготовку женщин будут ставить на учет. О мобилизации женщин пока речь не идет. Но, знаете ли, здесь не все так», - отмечает Екатерина Котенкова.

В частности, отмечает она, Разумков в Верховной Раде после голосования заявил, что законопроект №12076 – это первый шаг мобилизации женщин, потому что женщина, которая пройдет базовую общевойсковую подготовку, автоматически становится на военный учет.

В то же время журналист Бутусов, сообщает она, после длительного молчания властей озвучил цифры потерь в Вооруженных силах Украины.

«105 тысяч погибших и пропавших без вести. Журналист Бутусов говорит, что такие данные Генштаб передал ставке. По его словам, подтвержденное количество погибших составляет 70 тысяч, пропавших без вести – 35 тысяч. Ну, пока эту информацию обнародовал только Бутусов, получивший ее из своих источников», - заключает Екатерина Котенкова.





Президент Владимир Зеленский обнародовал данные, что с 24 февраля 2022 года погибло 43 тысячи украинских военных.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что Запад дальше требует снижения мобилизационного возраста в Украине, но уже наконец обещает большее вооружение и скоро.

Также Politeka писала о том, что Мурзагулов рассказал, действительно ли 39% россиян допускают возможность ядерного удара по Украине.