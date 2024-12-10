Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
«Рада приняла за основу правительственный законопроект, по которому прошедших подготовку женщин будут ставить на учет. О мобилизации женщин пока речь не идет. Но, знаете ли, здесь не все так», - отмечает Екатерина Котенкова.
В частности, отмечает она, Разумков в Верховной Раде после голосования заявил, что законопроект №12076 – это первый шаг мобилизации женщин, потому что женщина, которая пройдет базовую общевойсковую подготовку, автоматически становится на военный учет.
В то же время журналист Бутусов, сообщает она, после длительного молчания властей озвучил цифры потерь в Вооруженных силах Украины.
«105 тысяч погибших и пропавших без вести. Журналист Бутусов говорит, что такие данные Генштаб передал ставке. По его словам, подтвержденное количество погибших составляет 70 тысяч, пропавших без вести – 35 тысяч. Ну, пока эту информацию обнародовал только Бутусов, получивший ее из своих источников», - заключает Екатерина Котенкова.
Президент Владимир Зеленский обнародовал данные, что с 24 февраля 2022 года погибло 43 тысячи украинских военных.
Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что Запад дальше требует снижения мобилизационного возраста в Украине, но уже наконец обещает большее вооружение и скоро.
Также Politeka писала о том, что Мурзагулов рассказал, действительно ли 39% россиян допускают возможность ядерного удара по Украине.