FAVBET продолжает увеличивать свою поддержку национального футбола. Спонсор многих футбольных клубов УПЛ и титульный партнер футзальной лиги «FAVBET Экстра-Лиги» сегодня компания способствует развитию еще одного перспективного направления — медиафутбола.

«Медиафутбол – современный формат соревнований между блоггерами, инфлюэнсерами и медийными личностями, сочетающий спорт и развлечения. Мы наблюдаем стремительный рост интереса к медиафутболу в Украине и видим в нем огромные возможности развития футбольной культуры и привлечения молодых болельщиков», — Денис Якимов, Head of Sport Marketing.





Фото: Благотворительный матч Ruh Media Team — IGNIS

В 2024 году FAVBET стал спонсором проектов в соцсетях популярных медиафутбольных команд:

Ruh Media Team – медийная команда футбольного клуба «Рух» (Львов), объединяющая известных украинских блоггеров и инфлюэнсеров. Команда является действующим чемпионом Ukraine Steel Cup и имеет собственный видеоблог с футбольными новостями, разборами матчей и фановыми видео.

IGNIS Football Club – участники Украинской футбольной медиалиги, тренирующиеся под руководством Артема Милевского. Известны высоким уровнем футбола и креативным подходом к созданию колофутбольного контента.





Фото: Instagram ФК Армат

ФК Армат – первая медиакоманда из Днепра, основанная в 2018 году. Чемпионы Первой Лиги Федерации футбола г. Днепр, призеры медиалиги и «Ukraine Steel Cup».

«Медиафутбол – яркий пример того, как можно расширять границы традиционного футбола и привлекать внимание новой аудитории. Мы рады быть частью этого движения и поддерживать медиапроекты, активно работающие с аудиторией через социальные сети, формируя новый тип фанатской культуры», – добавляет Захар Шевченко. Brand Team Lead FAVBET.