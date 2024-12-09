Политолог Вадим Карасев прокомментировал сообщение Reuters о том, что команда Трампа предложила будущему президенту США 3 варианта мирного плана, и ни в одном из них нет вступления Украины в НАТО.

Об этом он рассказал в своей блоге.

Эксперт напоминает, что Трамп же сделал свое предупреждение: если одна из сторон будет затягивать переговоры, будет упираться или саботировать их, то у него есть стимулы нажать на ту или иную сторону. И все мы понимаем, констатирует он, что возможностей повлиять на Украину у Трампа больше, чем на россию, учитывая финансовое положение нашей страны и потребность в оружии.

«Поэтому, конечно, можно это (ред. – требование вступить в НАТО) рассматривать как некую программу максимум, которую ставит украинское руководство для того, чтобы завершить войну, как бы то ни было, на победной ноте», - утверждает Вадим Карасев.

Попутно политолог напоминает, что путин начал войну, чтобы НАТО не расширялось на Восток, чтобы Украине не стала членом Альянса. Если же война закончится тем, рассуждает он, что Украина получит на тех или иных условиях зафиксированную перспективу членства в НАТО, какой-то термин вступления или уже обретение полноценного членства в Альянсе, то это выглядело бы как ничья с военно-политической точки зрения.

«Это запрос, может быть, для того, чтобы какие-то другие компромиссы были менее болезненными для Украины. То есть чтобы были уступки Запада: если мы не можем предоставить Украине в ближайшее время перспективу или просто членство в НАТО, значит, где-то в других вещах можно это компенсировать», - объясняет Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Стариков рассказал о ситуации на Восточном фронте: «На Часовом Яре, на Торецком направлении ожесточенные бои».

Также Politeka писала о том, что Карасев оценил повышение ставок в войне: «Байден идет на эскалацию».