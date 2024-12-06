В последние 2,5 года днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев направил на поддержку военных медиков и больниц более 65 млн грн.

Об этом стало известно из отчета, предоставленного семьей Ермолаевых по объемам благотворительной помощи за весь период полномасштабного вторжения 2022-2024 годов.

Наибольший фокус был направлен на поддержку медицинских подразделений и прифронтовых больниц. В частности, на реализацию проекта обеспечения больниц прифронтовых областей ВАК-аппаратами для ранений было направлено 2,7 млн. грн., на другое больничное оборудование - 4,2 млн. грн.

Весомый вклад был направлен на помощь медицинским подразделениям ВСУ и НГУ в обеспечении медицинскими расходниками лекарствами. В общей сложности было передано около 250 тонн на общую сумму 51,9 млн грн. Кроме того, для медицинских подразделений были закуплены холодильники, одеяла, инфузоматы, электрокардиографы, стерилизаторы, рентгены, стоматологическое оборудование на общую сумму 2,1 млн. грн. и предметы тактической медицины (турникеты, бандажи, ножницы, окклюзионные наклейки, гемостатические бинты, 1,9 млн. грн. Также для медиков на фронте приобрели 2 автомобиля скорой помощи на общую сумму 1,5 млн грн, багги для эвакуации раненых за 210 тыс. грн и шины для медицинских автомобилей - на 664 тыс. грн. грн.



В общей сложности помощь получили следующие бригады: 117 ОМБР, 118 ОМБР, 128 БР ТРО, 23 ОМБР, 30 ОМБР, 31 ОМБР, 1 ОТБР, 79 ОАЭМБР, 108 БР ТРО, 46 ОАЭМБР, 46 ОАЭМБР, 46 ОАЭМБР 36 ОБРМП, 37 ОБРМП, 56 ОБРМП, 28 ОМБР, 56 ОМПБР, 57 ОМПБР, 33 ОМБР, 81 ОАЭМБР, 22 ОМБР, 59 ОМБР, 66 военный мобильный центр Восток); 12 бригады специального назначения "Азов" национальной гвардии Украины.



Следует также отметить, что в январе 2023 года, после попадания ракеты 14.01.2023 в здание в Днепре по адресу улица Набережная Победы, 118 (Днепр), именно фонд Анны Ермолаевой "Kiddo" избрали в качестве фонда, занимающегося направлением помощи пострадавшим в результате ракеты. Напомним, в результате ракетного удара был уничтожен подъезд многоквартирного жилого дома, в результате чего погибли 46 человек, среди них шестеро детей, и 79 были травмированы. Общая сумма оказанной помощи пострадавшим и потерявшим имущество составила 103 062 999,42 гривен ($2,7 млн). Денежные средства были собраны Монобанком, которой поручил Анне Ермолаевой и фонду Kiddo прозрачное и справедливое распределение средств благодаря репутации и эффективности фонда.



Напомним, в 2012 году супруги Анна и Вадим Ермолаевы основали благотворительный фонд Kiddo. Работа фонда направлена ​​на помощь тяжелобольным детям и их семьям. Однако с новыми вызовами изменяются и направления работы фонда. Так, во время эпидемии COVID-19 значительные усилия и ресурсы были направлены на оснащение больниц Днепра оборудованием для лечения коронавируса, а с полномасштабным вторжением – в помощь фронту и боевым медикам.