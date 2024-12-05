Как отмечается, операцию решили проделать необычным способом: здание, где находились оккупанты, буквально обрушили на них. "Для этого спецназовцы подъехали вплотную к зданию с врагом под огневым прикрытием. За считанные минуты дом был нашпигован взрывными устройствами, которые детонировали сразу, как только бойцы отъехали", - говорится в сообщении.