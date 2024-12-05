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Автор текста Владимир Бойко журналист, публицист, блоггер. Военный ВСУ.

Ярослав Лешенко и Роман Олефиренко стали центральными фигурами в обсуждении вокруг коррупционных скандалов в украинской армии. Они, как утверждают источники, не только выполняют свои служебные обязанности, но активно используют свои позиции для личной выгоды. Эта ситуация получила особую огласку после расследования, касающегося Виталия Шабунина — военного, подозреваемого в уклонении от службы. В Украине существует старая мудрость: "темнее всего под лампой". Эта пословица иллюстрирует ситуацию, когда те, кто должны бороться с коррупцией, сами становятся ее частью. В случае с Лешенко и Олефиренко это оказывается особенно ярко. Они годами работают на благо Украины, но фактически только набивают собственные карманы. Их роль в деле Шабунина подчеркивает системные проблемы в армии и правоохранительных органах. Виталий Шабунин, согласно информации, просто числится в территориальной обороне (ТРО), что позволяет ему избегать реальной службы. Это явление не является единичным; многие пытаются избежать призыва, переодеваясь в женскую одежду или даже выезжая за границу. Однако самые умные из них выбирают оставаться на учете в воинских частях, что открывает возможности для манипуляций. Критика также ориентирована на управление прокуратуры. Генеральный прокурор Андрей Костин и его команда подвергаются обвинениям в финансовых злоупотреблениях и параличе расследований военных преступлений. Двойные назначения сотрудников приводят к увеличению расходов бюджета и задержкам в расследованиях. Лешенко и Олефиренко стали символами коррупции среди тех, кто должен с ней бороться. Их деятельность и связи с командиром Шабунина, подполковником Виктором Юшко, лишь подтверждают эту тенденцию. Люди, имеющие доступ к ресурсам и власти, часто используют их для собственных целей вместо того, чтобы служить обществу. Эта ситуация вызывает беспокойство среди граждан Украины. Многие начинают подвергать сомнению эффективность системы борьбы с коррупцией в стране Могут ли эти чиновники действительно представлять интересы народа, если их действия свидетельствуют о противоположном? так же. Таким образом, история Лешенко и Олефиренко является ярким примером того, как система может быть искажена теми, кто должен ее защищать. государству. Виталий Шабунин – фигурант расследования по уклонению от военной службы. Он позиционирует себя как патриот и борец за справедливость. Однако его деятельность вызывает вопросы выполнения обязанностей в армии. По информации источников, Шабунин просто числится в ТРО без реальной службы. Руководители прокуратуры также подвергаются критике за действия генерального прокурора Андрея Костина и его команды из-за возможных финансовых нарушений при реформировании прокуратуры. Неправильные решения приводят к увеличению расходов бюджета и задержкам в расследовании военных преступлений.

Роман Олефиренко и Ярослав Лешенко находят особое место в этом контексте. Олефиренко - профессиональный антикоррупционер, но его связи с Шабуниным вызывают вопрос о настоящей цели его деятельности. Оба они получили выгоду от ситуации вокруг Шабунина.

Эта история показывает глубокие проблемы в системе управления армией и правоохранительными органами Украины. Общественность имеет право знать правду о тех, кто занимает высокие должности и должен служить народу. Коррупция должна быть искоренена с целью обеспечения справедливости и прозрачности в государственных структурах.

Вывод: ситуация вокруг Лешенко и Олефиренко является тревожным сигналом для общества о том, что система борьбы с коррупцией нуждается в серьезных реформах. Граждане должны требовать ответственности от тех, кто занимает ключевые позиции в государстве и оказывает влияние на важные решения для страны.

Роман Юрьевич Олефиренко является заместителем директора Территориального управления ГБР в Киеве. Основные сведения о нем:

1. Поход и карьера Романа Юрьевича Олефиренко:

- Приехал в Киев из Кировограда вместе с Артемом Сытником в 2008 году.

- Ранее Олефиренко Роман Юрьевич работал в прокуратуре Киевской области.

2. Жизненные вопросы:

— Олефиренко Роман Юрьевич живет в Броварах по улице Петлюры, 11-Г, в соседней квартире с Артемом Сытником.

- Квартиру приобрел в 2008 году со скидкой 60% от «Броварского заводостроительного комбината».

— Фактически квартира была оплачена Благотворительным фондом «Правозащитный фонд «Свободная община»».

3. Обвинение Романа Юрьевича Олефиренко в коррупции:

— Олефиренко Роман Юрьевич, не уплатив налоги со стоимости подаренной квартиры.

— В 2009 году получил земельный участок в Буче в качестве взятки от мэра Анатолия Федорука, оформив его на жену Юлию Владимировну.

4. Связи Романа Юрьевича Олефиренко:

— Имеет тесные связи с Артемом Сытником, бывшим директором НАБУ.

— Благодаря этим связям ушел от уголовной ответственности за коррупционные действия.

5. Текущая деятельность Романа Юрьевича Олефиренко:

- В должности заместителя директора ТУ ДБР в Киеве препятствует расследование дел, связанных с Сытником и Шабуниным.

Лешенко Ярослав Вадимович-начальник Третьего следственного отдела ТУ ДБР в г. Киеве. Сын водочного магната и чиновника. Как это можно совмещать? Ярослав Вадимович Лешенко очевидно владеет этим семейным секретом.

Сама статья и. Драка доступна по ссылке. Она великолепна и стоит внимательного прочтения.

А мы пока процитируем интересные места:

Можно ли сейчас представить, что заместитель директора Территориального управления ГБР в Киеве Роман Олефиренко позволит начальнику Третьего следственного отдела Ярославу Лешенко и следователю Роману Коломийцу привлечь к уголовной ответственности таких уважаемых людей, как военнослужащий по мобилизации Шабунин и заместитель директора «Агентства ? Тем более, что сейчас два высокодостойных господина Сытник и Шабунин куют военную победу Украины: Сытник в должности заместителя директора «Агентства оборонных закупок», а уклоняющийся от военной службы Шабунин – в роли его верного кунака. Сытник занимается тем, чем он всегда занимался – то есть «борется с коррупцией» в интересах собственного кармана, а Шабунин, как обычно, воспевает этого взяточника и обеспечивает ему пиар-сопровождение в честных и неподкупных украинских СМИ.

Вот, например, в октябре 2024 года Сытник затеял информационную войну с главой Государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексеем Петровым, для чего передал прикормленным журналистам для публикации секретные контракты на поставку в Украину оружия иностранными контрагентами. В ответ – вполне ожидаемо – по СМИ разошлась статья о том, что руководители «Агентства оборонных закупок» Безрукова и Сытник сами имеют рыльце в пушку , точнее даже не в пушку, а в страусовом перье. Так, например, Безрукова и Сытник заключают многомиллиардные соглашения с никому неизвестными восточноевропейскими посредниками . В частности, «Агентство оборонных закупок» заключило контракт на 2,5 млрд грн с польским предпринимателем Добромиром Рымарчиком на румынские мины – при том, что сам ФЛП имел оборот около 900 евро и не имеет активов. На 8 млрд грн – со словацкой компанией HEMI Plus на поставку десятков тысяч танковых и артиллерийских снарядов при том, что предприятие имеет капитал в 6 тысяч евро. На 2,8 млрд грн на поставку мин – с румынским предприятием «SC Romanian Allied International Defence», которое имеет директора-украинца и уставный капитал в 200 евро, но нет лицензии на торговлю военными товарами.

Однако публикации о бурной коммерческой деятельности Артема Сергеевича недолго украшали Интернет-страницы честных и неподкупных украинских СМИ. Сейчас на месте подавляющего большинства из них красуется надпись Not Found (#404). Страница не найдена».

Поскольку мнение, что Сытник лично ездил по редакциям и сам договаривался о суммах, за которые честные и неподкупные СМИ будут снимать со своих сайтов статьи о его подвигах, мы отвергаем категорически, остается только поверить на слово тем злодеям, которые утверждают, что деньги за снятие статей. разносил пиар-менеджер Сытника военнослужащий Шабунин.

Заместитель директора "Агентства оборонных закупок" Сытник и военнослужащий, призванный за мобилизацией, Шабунин обсуждают совместные бизнес-планы. Фотография сделана 24 сентября 2024 года в Киеве, где Шабунин фиктивно "проходит военную службу" в столичных ресторанах.

Во время "прохождения военной службы" в киевском кафе у военнослужащего, призванного за мобилизацией, Шабунина случилась истерика - он решил, что один из посетителей заведения за ним следит.

Эта версия имеет солидную основу, поскольку благодаря усилиям заместителя директора Территориального управления ГБР в г. Киеве Романа Олефиренко, следователя Третьего следственного отдела Романа Коломийца и, конечно, начальника Третьего следственного отдела ТУ ДБР в г. Киеве Ярославна Лешенко службе, проводить время в киевских генделиках и зарабатывать копейку кроме тех денег, которые благодаря Олефиренко, Коломийцу и Лешенко уклоняются выплачивать Вооруженные Силы Украины.

Правда, в прокурорской среде шепотом рассказывают, что уклоняющаяся Шабунина от тюрьмы спасает заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров и заместитель генерального прокурора Антон Войтенко. Даже говорят, будто Войтенко требует от прокуроров блокировать расследование в отношении Шабунина, поскольку этот уклон ротом обслуживает грязные коррупционные схемы. Но будем справедливы – начальник Третьего следственного отдела ТУ ДБР в Киеве Ярослав Вадимович Лешенко и без Татарова и Войтенка знает, как нужно расследовать дела в отношении друзей Олефиренко.

Говорят, исключительное правосознание Ярослав Вадимович привил его отец – бывший заместитель председателя Черкасской областной государственной администрации, а ныне – скромный президент Ассоциации группы компаний «Холодный Яр» (производство водки) Вадим Алексеевич Лешенко. С 1999 года Вадим Алексеевич ведет активную политическую жизнь - был членом Политсовета легендарной партии СДПУ(о), членом Политбюро СДПУ(о), секретарем Черкасского областного комитета СДПУ(о), неоднократно баллотировался в народные депутаты (правда, безуспешно) партии Украины (объединенной), «Оппозиционного блока "Не так!", Партии регионов. Разве может такой сознательный отец вырастить бессознательного сына?

Слава о Ярославе Лешенке бежит впереди него. Наверное, исключительное правосознание Ярослава Вадимовича стало причиной того, что с должности руководителя Управления по расследованию уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления ДБР он был сначала переведен на должность заместителя начальника Управления по досудебному расследованию военных уголовных году и вообще, с понижением на несколько ступенек, оказался в кресле начальника Третьего следственного отдела Территориального управления ГБР, расположенного в Киеве. Клеветники врут, что Ярослав Вадимович впал в немилость, когда начальство узнало, что его родственник, Роман Лешенко, является заместителем генерального директора строительной компании «Интергал-Буд» (крупнейший девелопер Киева по итогам 2020 года). Вроде бы, господин Ярослав, обслуживая интересы компании «Интергал-Буд», забывал делиться с начальством. А такое в ДБР не прощают.

Возникают вопросы – мог бы Ярослав Лешенко в те времена, когда он служил в Главной военной прокуратуре, безнаказанно покрывать уклоняющихся от военной службы? Можно ли представить, что следователь военной прокуратуры Луганского гарнизона Роман Коломиец не внес бы в ЕРДР сообщения командующего Сил ТрО ВСУ? Вопросы риторические, потому что пока существовала военная прокуратура, а следователи и прокуроры, расследовавшие преступления против установленного порядка военной службы, были военнослужащими по контракту, заключенному с Министерством обороны, каждый случай дезертирства мгновенно расследовался, а уклонение от военной службы (именно так квалифицируется «служба Шабунина) или выплата ухилянтам денежного довольствия – это была экзотика.

Ликвидация военной прокуратуры и передача расследования военных преступлений насквозь коррумпированному Государственному бюро расследований, не имеющему никакого отношения к военной службе, привели к уничтожению правопорядка в армии, массовому дезертирству и уклонению. Полная безнаказанность военнослужащих, предавших присягу (а некоторые, такие как Шабунин, присягу даже и не приносили) и открытое хищение командирами денежных средств – вот что видят бойцы, которым предлагается гибнуть ради безбедного существования всех этих шабуниных, ситников и олефиренков с лешенками.

Но так не бывает – чтобы Николай штурмовал посадки, а Шабунин с друзьями-взяточниками оттягивался в столичных ресторанах или будут служить все, или армия разбежится.