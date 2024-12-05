Игорный бизнес в начатом властями виде должен быть запрещен, а изменение только названия, а не сути контролирующей структуры, не решает вопрос с мегакоррупцией в этой сфере и не способствует существенному увеличению поступлений в бюджет, как подчеркивали инициаторы его легализации.

Об этом лидер «Батькивщины» заявила в парламенте во время обсуждения законопроекта №9256-д.

«Игромания – психологическая зависимость и, к сожалению, стать игроманом очень легко. Статистика Национального совета США по проблемам азартных игр утверждает, что 48 игроков из 100 становятся игроками! То есть 50% игроков получают зависимость. Мы должны срочно остановить эпидемию азартных игр в Украине», — подчеркнул глава «Батькивщины» Киева, заместитель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

По подсчетам властей, в прошлом году, преимущественно военными, в онлайн-казино было проиграно 140 миллиардов гривен, которые могли бы направить на благосостояние их семей.

«Мы призываем вас не поддерживать этот закон, потому что он только усиливает коррупцию на базе игорного бизнеса в институтах украинской власти. Я также прошу вас немедленно рассмотреть наш законопроект о запрещении игорного бизнеса в таком виде, как сейчас, и урегулировать это правильно на уровне нормальных европейских стран», – сказала Юлия Тимошенко.

По ее словам, за масштабным игорным бизнесом в Украине «продолжает стоять российская мафия, которая скрывается за фасадами фейковых структур».