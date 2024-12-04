Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook.

Помощники Николая не забывают детей наших воинов-героев.



Уже традиционно команда нашего Фонда «Рідна Країна» в сотрудничестве с фондом «ОМЕГА-ДОМ» Центр специального назначения НГУ "Омега" и при содействии кондитерского дома АВК ко Дню Святого НИКОЛАЯ готовит подарки для детей военнослужащих отрядов Центра специального назначения ОМЕГА.



Более 1000 подарков получат дети спецназовцев во всех уголках нашей страны. Особое внимание к детям наших погибших героев и тем, родители которых сейчас выполняют боевые задания на разных направлениях фронта.

Напомним, что наш Фонд «Родная страна» на постоянной основе сотрудничает с командой Центра специального назначения ОМЕГА во главе с генерал-майором Павлом Яцюком.