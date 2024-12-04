Политолог Вадим Карасев заявил, что после того, как Трамп победил на выборах, у Байдена развязались руки, он начал давать Украине нужные разрешения.

Об этом он рассказал в своей блоге.

«Байден идет на эскалацию. До выборов была ползучая эскалация, переходили на одну ступень, другую ступень, третью ступень. И эта ползущая эскалация вполне устраивала путина, потому что на поле боя они добивались успехов, и рано или поздно, как они считали, по крайней мере, и планировали, Украина и Запад истощатся, и, не вступая в прямые столкновения, в том числе ракетные, например, Запад примет условия россии, условия путина», - объясняет Вадим Карасев.

И так оно шло, констатирует эксперт, до выборов 5 ноября 2024 года, Трамп победил, Байден понял, что война идет по плохой траектории, он войдет в историю как человек, который втянул Америку в войну и проиграл россии, значит, надо сейчас что-то делать, как-то выровнять ситуацию.

«Вот эти ATACMS, Storm Shadow – вот это был ответ. Сначала они приняли решение еще до выборов, но до выборов они не хотели дать разрешение, чтобы не сбить, как они считали, победу Харрис. Но тут приходит Трамп. Все равно Байден это делает. Для чего? Для того, чтобы потом сказать: «Я сделал все, что мог. Да, я пошел на определенную эскалацию, но я тут чист, мы сделали все, чтобы Украина не проиграла и Америка вместе с ней. Я тут не виновен», - рассуждает Вадим Карасев.

Тем не менее, напоминает он, ответом был удар «Орешником» без ядерного заряда. Хотя, рассуждает эксперт, если бы россия использовала на фронте тактическое ядерное оружие, то вспоминаем, что об этом предупреждали Китай, Индия, Бразилия, чтобы этого не делать, были бы серьезные последствия и по дипломатической поддержке, и по нафте, и вот россия на это не пошла.

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