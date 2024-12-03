В украинской столице начали появляться билборды с изображением, которое, по словам экспертов, отсылает к фигуре бригадного генерала Шарля де Голля.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей и политические обозреватели, пишет Голос-инфо.

Политический эксперт Олег Постернак отмечает, что в изображении заложено определенное послание, отсылающее к фигуре французского военного деятеля.

“Креатив, в котором зашито послание. В Киеве появились билборды с изображением, которое отсылает к бригадному генералу Шарлю де Голлю”, – написал Постернак.

В то же время общественный деятель Юрий Гончаренко высказывает предположение о возможных политических подтекстах появления таких билбордов.

“Продолжается третий год полномасштабной войны, и кто-то решил, что «время пришло». Кто это может быть? И время для чего? Или военные намекают на какие-то изменения? – размышляет Гончаренко в своем сообщении.

По его словам, появление такой рекламы может вызвать беспокойство в определенных властных кругах, поскольку "некоторых во властных кабинетах такой вариант развития политических событий может не на шутку напугать".