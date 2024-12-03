Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что, хотя Запад и хочет снижения мобилизационного возраста, советник президента и военные не поддерживают эту идею, указывая, что прежде всего нужно оружие.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. По-видимому, уже все читали эту новость. Что ответили? Советник президента по коммуникации Дмитрий Литвин сказал, что нет смысла следовать призывам к Украину снизить мобилизационный возраст якобы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее анонсированная техника не поступает вовремя. По его словам, из-за задержек Украине не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат», - рассказывает Екатерина Котенкова.

В то же время, отмечает он, военный аналитик Денис Попович призвал всех украинских мужчин готовиться, что их рано или поздно могут мобилизовать, и если война будет продолжаться еще несколько лет, то воевать пойдут абсолютно все. К сожалению, добавляет журналистка, эксперт не сказал, будет ли это касаться полисменов, ТЦКшников, депутатов.

«Со следующего года мужчины в возрасте от 18 до 25 пройдут базовую военную подготовку, об этом заявил председатель Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Знаете, где базовая подготовка, там может быть и фронт, могут отправить. Правда, заверяют, что пока речь не идет о мобилизации», - сообщает Екатерина Котенкова.

Однако, констатирует она, здравые мысли высказал Андрей Кривущенко, старший лейтенант из батальона «Свобода». Как он объяснил, рассказывает журналистка, нет необходимости мобилизовать 18-летних, потому что нельзя отправлять на фронт всю нацию, нужно не только воевать, но и сохранять население, иначе не останется тех, кого мы защищаем.

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