23 ноября в ресторане столичной гостиницы Sky Loft произошла потасовка между посетителями и последующая стрельба, в результате которой охранник заведения был ранен и еще один человек погиб.



Погибшим оказался Александр Каназирский – одесский предприниматель, заместитель руководителя общественного благоустройства Южного городского совета Одесской области. При себе он также имел удостоверение сотрудника муниципального караула. Южное (подлинность удостоверения не подтверждена) и огнестрельное оружие, которое получил и перезарядил перед началом драки.

Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Лицо, применившее оружие против погибшего, – Дмитрий Рашевский на позывной Рашик, спортсмен родом из Запорожья, которому приписывают в прошлом связи с криминалом.

Установлено, что Рашевский проходит службу в одной из штурмовых бригад ВСУ, имеет УБД. На следующий день после стычки Рашевский добровольно сдался правоохранительным органам и сейчас находится в СИЗО. Эту информацию подтвердили источники полиции. Новые детали и видео конфликта в ресторане отеля Sky Loft обнародовали накануне.

На записях с камер наблюдения отеля обнаружено, что в ресторане по крайней мере еще 4 человека в тот вечер кроме Рашевского были вооружены. Речь идет в частности о группе лиц, поднявших повторную драку с Рашевским.





Камеры зафиксировали, как за несколько минут до рокового выстрела мужчины достали из барсеток оружие, перезарядили и с явными намерениями начали двигаться в сторону задержанного. Приблизившись к Рашевскому со знакомым, молодые люди спровоцировали новую стычку, повалили обоих на землю и начали избивать. В ходе драки раздался выстрел. За полчаса до этого Рашевский пытался покинуть помещение по указанию охраны заведения из-за конфликта с гостем ресторана. Но на выходе его перестрелили и ударили в челюсть – более 5 мин человек был без сознания.