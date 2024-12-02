23 ноября в ресторане столичной гостиницы Sky Loft произошла потасовка между посетителями и последующая стрельба, в результате которой охранник заведения был ранен и еще один человек погиб.
Погибшим оказался Александр Каназирский – одесский предприниматель, заместитель руководителя общественного благоустройства Южного городского совета Одесской области. При себе он также имел удостоверение сотрудника муниципального караула. Южное (подлинность удостоверения не подтверждена) и огнестрельное оружие, которое получил и перезарядил перед началом драки.
Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Лицо, применившее оружие против погибшего, – Дмитрий Рашевский на позывной Рашик, спортсмен родом из Запорожья, которому приписывают в прошлом связи с криминалом.
На записях с камер наблюдения отеля обнаружено, что в ресторане по крайней мере еще 4 человека в тот вечер кроме Рашевского были вооружены. Речь идет в частности о группе лиц, поднявших повторную драку с Рашевским.
Камеры зафиксировали, как за несколько минут до рокового выстрела мужчины достали из барсеток оружие, перезарядили и с явными намерениями начали двигаться в сторону задержанного. Приблизившись к Рашевскому со знакомым, молодые люди спровоцировали новую стычку, повалили обоих на землю и начали избивать. В ходе драки раздался выстрел. За полчаса до этого Рашевский пытался покинуть помещение по указанию охраны заведения из-за конфликта с гостем ресторана. Но на выходе его перестрелили и ударили в челюсть – более 5 мин человек был без сознания.
Известно, что кроме Дмитрия Рашевского в настоящее время в возбужденном уголовном деле фигурируют еще другие лица. Их имена официально не сообщали. Однако, по словам одного из присутствующих в тот вечер в ресторане, первый конфликт, еще на баре, возник между Рашевским и молодым человеком, которого друзья называют Фаддей. Вероятная фамилия Мельничук. Именно он ударил Рашевского в челюсть, после чего мужчина потерял сознание.
Парень как постоянный посетитель этого заведения передвигается с собственной охраной (очевидно, речь идет о лицах, которые окружали его на баре на протяжении отдыха и принимали участие в драке). Девушка указывает, что это не первая потасовка при участии этого молодого мужчины в Sky Loft – он и раньше провоцировал стычки подобного плана находясь в состоянии алкогольного или иного опьянения.
Были предъявлены обвинения вышеуказанному фигуранту истории и пыталось ли следствие вообще установить его личность – пока неизвестно.