Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

В последнее время будущие кандидаты в Президенты и руководители партий в своем предвыборном угаре, как с цепью сорвались. Все социальные сети и СМИ забиты политической джинсой о волонтерах и благотворителях, которые на бюджетные деньги, спасают ВСУ и всех остальных посполитых. Но если в последнее время на орехи больше всего попали ЗЕ-команде за предвыборный популизм на фоне печальных и тревожных военных новостей, то сейчас наступает время зашкваров от власти местных помещиков и царьков. Потому что пришло время принятия МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ на 2025 год.

Сейчас проанализируем приоритеты проекта БЮДЖЕТА Киева на 2025 год.

Пока никто из широкой общественности его не видел и читал, пиарщики власти Киева уже обозначили его как бюджет поддержки ВСУ. Сказать, что это соответствует действительности, это как в лицо… посмеяться. В первой версии проекта бюджета чиновники из 90 миллиардов гривен бюджета выделили на программу «Защитник Киева» 547 миллионов гривен. Правда после сокрушительной критики оппонентов провластного «Удара» в Киевсовете сейчас рассматривается уже новая сумма в 2,5 миллиарда гривен. А кому же снова повезло? Конечно, чиновничеству нашей столицы.

На содержание аппарата КГГА с 13 заместителями Кличко предусмотрено 444 миллиона гривен, что 27 миллионов больше, чем в 2023 году. Плюс 477 миллионов гривен на секретариат Киевсовета, то есть почти Миллиард только на крупнейших начальников и их аппарат. Дальше больше:

финансирование провластных СМИ, пропагандирующих героическую деятельность власти, руководители которой не вылезают из зарубежных поездок, увеличилось почти на 17 миллионов и впервые в истории достигло отметки и 221 миллион 715,610 тысяч гривен. И еще более 16 миллионов гривен на пиар по другой статье расходов. В целом же на департамент ПИАРа «Удара Кличко» рекордные 344, 588 миллиона гривен (в 2024 было 274 млн.).



Но так называемый благоволение во время войны – это их все! Лишь одному департаменту окружающей среды доказали задачу переложить плитки и посадить цветы на 1 миллиард 699 миллионов гривен. Если добавить статьи расходов на благоустройство еще по двум департаментам, то сумма составит более 2 миллиардов гривен?! И самое прибыльное дело в Киеве-2025 – это «руководство и управление в сфере контроля за благоустройством и парковкой транспортных средств». На это святое дело предусмотрено 230,088 миллиона гривен. Рост по сравнению с 2024 - фантастический, потому что было 89 миллионов. А вы до сих пор думали, что парковка – это о доходах, а не расходах!





Для сравнения на программу энергосбережения в период массовых обстрелов и отключений электроэнергии в столице чиновники заложили… 25 миллионов гривен!

Теперь о содержании нашей «элиты» – чиновничестве Киева.

Здесь вижу, что сохранен полный консенсус Кличко, его 13 заместителей и ВСЕХ партий Киевсовета относительно:

- выделение 720 миллионов гривен на предвыборные подарки от 120 депутатов и заработные платы для их 360 помощников и помощниц (речь идет о зарплате в сумме около 25 тысяч для каждого или каждой).

Если вожди Киева только повышают затраты на себя и на свой аппарат, то, может, тысячная армия чиновничества районов будет сокращена?

Не дождетесь!

Если в 2024 году расходы на содержание аппаратов РГА в Киеве составляли 110-120 миллионов гривен на аппарат одной РГА, то в 2025 году заложено уже 170-180 миллионов гривен налогоплательщиков столицы. Поэтому на аппарат 10 районных государственных администраций Киева, практически не имеющих реальных полномочий, будет израсходовано еще около 2 миллиардов гривен.

И Вы до сих пор верите, что проект бюджета Киева на 2025 год - это о ВОЙНЕ, в не об очередных откатах и ​​предстоящих выборах?

В заключение об очередном транспортном мега-проекте власти: запланировано продолжить строительство дороги в неработающий аэропорт «Киев» (Жуляны) еще на 1,474 миллиарда гривен.

П.С. Дружественный совет пиарщикам властей Киева за наши бюджетные средства:

перестаньте вставлять во все проплаченные статьи фото Кличко и его ударных соратников в военной форме с сотней патронов, потому что перед настоящими военными неудобно.