Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

В воюющей Украине идет бюджетная дискуссия-2025. Я уже описывал печальные и циничные парадоксы правительственного проекта бюджета на 2025 год, который замораживает все социальные выплаты НАРОДА и существенно увеличивает финансирование властных структур и власти. Однако есть еще ряд интересных инициатив (о которых я не упомянул ранее) от бедных чиновников, ведущих непримиримую борьбу за увеличение своего достойного бюджетного обеспечения.

1. Борьба за ТРУДОВЫЕ ПРАВА народных депутатов.

После того, как депутаты Верховной Рады увеличили зарплату своим помощникам и себе, они взялись за возвращение так называемых спецпенсий. Для этого 56 народных депутатов из запрещенной ОПЗЖ, "Батькивщины" и "Слуги народа" обратились с представлением в Конституционный суд о признании НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ норм закона об отмене спецпенсий от 2017 года. Представление под красноречивым названием "по обеспечению гарантий трудовых прав народных депутатов" уже рассматривает Большая палата Суда с 12.09.2024.

2. Судьи будут получать еще больше.

В проекте бюджета воюющей Украины на 2025 год содержится специальная статья 42, устанавливающая 40% премию для судей местных судов.

История судейской войны за увеличение зарплат судей первой инстанции продолжалась в течение года. Напомню, что средний размер судейского вознаграждения в первом полугодии 2024 года составил 127,8 тысячи гривен в месяц. Однако, на фоне 300-200 тысяч зарплат судей Конституционного, Верховного и апелляционных судов, судьи первой инстанции получали в среднем 63 060 гривен и требовали улучшения жизни уже сегодня. Что и сделал Минфин, который не может найти средства на зарплаты военным: теперь судьи местных судов будут получать более чем на 10 тысяч больше - 73 тысячи 570 гривен.

Стоит также отметить, что средняя пенсия судей в бюджетно-проблемном 2024 году выросла с 99,8 тысяч гривен до 105,6 тысяч. Средняя пенсия народа – 5 тысяч 816 гривен.

Конечно же, бывшие руководители честной судебной системы страны во времена от Кучмы и Януковича до Порошенко получают ежемесячно по более 200 тысяч гривен так называемого пожизненного вознаграждения.

3. Руководители советов и их друзья во время войны стали бюджетными миллионерами.

Черкасские журналисты недавно описали откровенно дикую ситуацию, когда депутаты областного совета, которые во время войны точно не перегружаются работой, проголосовали за увеличение премии своему председателю, нуждающемуся в материальной поддержке, потому что в 2023 году задекларировал лишь 1 миллион 119 тысяч 155 гривен своей зарплаты. Это справедливо, шутят журналисты, потому что его подчиненные чиновники по совету уже давно системные бюджетные миллионеры по годовой зарплате с премиями. Хотя надо сказать всю правду – руководители черкасских коммунальных предприятий опережают областных коллег и имеют от 1.5 до 3 миллионов гривен зарплаты в год!

И чтобы вы не сомневались: патриотические бюджетные миллионеры у нас разбросаны на всей территории воюющей Украины – от руководителей небольших ОТГ до чиновников местных советов и администраций.

Об увеличении финансирования добросовестных налоговиков и прокуроров более чем на миллиарды гривен в 2025 году вы уже и так знаете.

Но об одной принципиальной вещи, я должен уже сказать:

когда читаю критические статьи парламентских оппозиционеров об вымогательском бюджете на 2025 год, размещенные за наши деньги на правах рекламы, так и хочется сказать – а вы не пробовали ОТКАЗАТЬСЯ от 840 миллионов бюджетных гривен в 2024 году и 890 миллионов в 2025 году на свою партийную рекламу.

Так что не молчим и требуем от власти выполнять конституционные предписания о социальном и справедливом бюджете:

- если социальные выплаты будут заморожены, то для ВСЕХ – и депутатов, и судей и прокуроров;

- самой высокой зарплатой в воюющей Украине должны быть выплаты военным, а не членам Наблюдательных советов и судьям в отставке;

- все остальные выплаты, в частности должностным лицам, на время правового режима военного положения должны быть существенно ограничены.

Ибо воевать нужно всей стране за нашу свободу и независимость, а не за спецпенсии и миллионные зарплаты!