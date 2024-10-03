Депутат Марьяна Безуглая назвала победой решение Кабмина дать право командирам воинских частей призывать добровольцев без участия ТЦК и СП.

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что вскоре ТЦК будут не нужны.

Об этом она написала в своем Фейсбуке, отреагировав на решение Кабмина разрешить командирам воинских частей выдавать направления на ВВК и комплектовать боевые части.

"Кабинет Министров Украины предоставил через постановление право командирам воинских частей призывать добровольцев без участия ТЦК и СП. Это касается всех сил обороны и безопасности. Прорыв! Серьезно. ТЦК и СП не реформировать, а сделать ненужными", — написала Безуглая.





Напомним, Кабинет министров Украины разрешил военным частям призывать добровольцев без участия ТЦК. Командиры воинских частей получили полномочия выдавать направления на ВВК и комплектовать боевые части добровольцами. Военнообязанные и резервисты-добровольцы могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в ТЦК.





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