«Кирилл Алексеевич – ответственная, смелая и невероятно крутая личность. Руководитель, принимающий непосредственное участие в боевых действиях и всегда находящийся на передовой вместе со своими бойцами... надеюсь, что власть немедленно опровергнет слухи о "возможной отставке Буданова". Ведь единство является нашей силой в борьбе с общим врагом», - отметила Диана Подолянчук.

На это сообщение экс-глава ВСУ Валерий Залужный отреагировал «сердечком». Также волонтер поддержали писатели Андрей Кокотюха и Анатолий Днестровой, музыкант Александр «Фоззи» Сидоренко, журналист и освобожденный пленный Владимир Фомичев, военнослужащие Руслан Каганец и Александр Гром, волонтеры и блоггеры.



Напомним, что в последние дни появилось много слухов о возможной отставке Буданова с должности начальника Главного управления разведки Украины. Одними из первых такой вброс в информационное пространство совершили популярные анонимные телеграмм-каналы, за тем подобные слухи начали распространять политические эксперты второго эшелона.

В конце вечера 1 октября, в День Защитников и Защитниц президент Зеленский опубликовал свое совместное фото с министром обороны Умеровым (чью отставку также анонсировали анонимные телеграмм-каналы) и Кириллом Будановым, что могло быть демонстрацией отсутствия конфликта между президентом и силовиками.

В то же время, обозреватели напомнили, что совместное фото президента с Залужным также было опубликовано на страницах Зеленского накануне отставки экс-главкома.

Уже на следующий день, 2 октября, Ассоциация семей защитников «Азовстали» в своем телеграмм-канале опубликовала заявление, в котором призвали руководство государства не снимать с должности Буданова как ответственного в том числе и за обмены военнопленных.

«Как председатель Координационного штаба Кирилл Буданов на протяжении более двух лет поддерживал постоянную связь с семьями пленных Мариупольского гарнизона. До этого, во время обороны Мариуполя в 2022 году, участвовал в организации воздушной операции ГУР МО, которой в окруженные подразделения в Мариуполе были доставлены многочисленные медикаменты, боекомплекты и личный состав для подкрепления», - отмечают в Ассоциации семей защитников «Азовстали».

По их убеждению, смена начальника ГУР МО может приостановить процессы обмена военнопленными. Позже приближенные к ОП телеграмм-каналы начали опровергать слухи о якобы возможной отставке Кирилла Буданова с должности начальника ГУР.

Напомним, что 2 октября Валерий Залужный выступил на конференции Консервативной партии в Бирмингеме, где заявил, что Украина совместно с партнерами обязательно должна выиграть войну против России.