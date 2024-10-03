Бывший Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поддержал заявление волонтера, главы Благотворительного фонда Дианы Подолянчук, в котором призвала прекратить инсинуации на тему возможной отставки начальника ГУР МО Кирилла Буданова.
Подолянчук в своем заявлении отметила, что вместе с Будановым ее благотворительному фонду удалось реализовать ряд масштабных проектов, в частности, закупки беспилотников «Сыч» и морских дронов «Магура», которые фактически ликвидировали российский флот в Черном море.
На это сообщение экс-глава ВСУ Валерий Залужный отреагировал «сердечком». Также волонтер поддержали писатели Андрей Кокотюха и Анатолий Днестровой, музыкант Александр «Фоззи» Сидоренко, журналист и освобожденный пленный Владимир Фомичев, военнослужащие Руслан Каганец и Александр Гром, волонтеры и блоггеры.
Напомним, что в последние дни появилось много слухов о возможной отставке Буданова с должности начальника Главного управления разведки Украины. Одними из первых такой вброс в информационное пространство совершили популярные анонимные телеграмм-каналы, за тем подобные слухи начали распространять политические эксперты второго эшелона.
В конце вечера 1 октября, в День Защитников и Защитниц президент Зеленский опубликовал свое совместное фото с министром обороны Умеровым (чью отставку также анонсировали анонимные телеграмм-каналы) и Кириллом Будановым, что могло быть демонстрацией отсутствия конфликта между президентом и силовиками.
В то же время, обозреватели напомнили, что совместное фото президента с Залужным также было опубликовано на страницах Зеленского накануне отставки экс-главкома.
Уже на следующий день, 2 октября, Ассоциация семей защитников «Азовстали» в своем телеграмм-канале опубликовала заявление, в котором призвали руководство государства не снимать с должности Буданова как ответственного в том числе и за обмены военнопленных.
«Как председатель Координационного штаба Кирилл Буданов на протяжении более двух лет поддерживал постоянную связь с семьями пленных Мариупольского гарнизона. До этого, во время обороны Мариуполя в 2022 году, участвовал в организации воздушной операции ГУР МО, которой в окруженные подразделения в Мариуполе были доставлены многочисленные медикаменты, боекомплекты и личный состав для подкрепления», - отмечают в Ассоциации семей защитников «Азовстали».
По их убеждению, смена начальника ГУР МО может приостановить процессы обмена военнопленными. Позже приближенные к ОП телеграмм-каналы начали опровергать слухи о якобы возможной отставке Кирилла Буданова с должности начальника ГУР.
Напомним, что 2 октября Валерий Залужный выступил на конференции Консервативной партии в Бирмингеме, где заявил, что Украина совместно с партнерами обязательно должна выиграть войну против России.