Вопросы безопасности, поддержка медицинской отрасли, пакеты помощи — все это очень важно как для Украины, так и для Европы.

Враг непредсказуем не только для нас, но и для всего мира.

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, глава «Батькивщины» Киева, народный депутат Украины Валерий Дубиль во время встречи с членами Европейской Комиссии и депутатами Европарламента в Брюсселе.

«Обновленный состав Еврокомиссии и Европарламента должен учитывать систему всесторонней поддержки Украины», — подчеркнул он.

В ходе мероприятия политик передал флаг Украины с подписью начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова Президенту Европейской народной партии Манфреду Веберу.