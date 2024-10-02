Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Это затмение произойдет в Накшатре Хаста, символ которой – руки. То есть нам будут даны возможности отпустить старое из своих рук, то, что уже не приносит пользы. И поскольку шестой дом – это здоровье, это карьера, и это тоже отношения, то есть мы будем пересматривать, анализировать, что у нас происходит в отношениях, в работе и также по здоровью, менять это для себя к лучшему. Таков вот детальный анализ и отпускание того, что не приносит нам уже пользу.

То есть взяться за новое благодаря детальному анализу этих сфер, это позволит переосмыслить свой образ жизни, рутину, свое питание, профессиональные обязанности, собственные способности, что мы можем, что мы можем делать этими руками. И способность справляться и контролировать ситуацию, отказ от старых шаблонов и установок.

Такие вот наставления во время затемнения и что оно будет менять в течение полугода.

Основная проблема – избавляться от привязанности. Мы очень-очень привязываемся к старику и нам кажется, что новое, изменения – это все к худшему. На самом деле это все к лучшему. В период затемнения открывается как портал между прошлым и будущим, и старые программы уже аннулируются, они уже отработаны. Значит те отношения или работа уже не приносят нам пользы. Трансформация – это через негативные события подняться на высшую ступень.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, как наземная операция Израиля против Ливана может повлиять на российско-украинскую войну и, в частности, участие в ней Ирана.

Также Politeka писала о том, что Бандура рассказал о том, как искусственный интеллект повлияет на образование.





