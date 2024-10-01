Тарологиня Елена Бюн заявила, сейчас полностью верить всем заявлениям Трампа нельзя, поскольку это все для выборов.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Как на самом деле прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Пообещал ли Трамп поддержку?

Ну, на самом деле ему сейчас не до Украины, не до войны в Украине. Понятно, я уже много раз говорила, у Трампа главная цель – победить на этих выборах.

Встреча прошла сбалансированная. Вот если перед этим был нюанс того, что фыркали, Трамп фыркал, это все было тоже как бы сделано не случайно, и не было повода для того, чтобы в информационном пространстве поднимать эту ситуацию по поводу этого завода и того, что там было… Здесь удалось балансировать Зеленскому и Трампу во время беседы.

То есть как бы для них двух она прошла нормально даже с точки зрения того, что у Трампа появились такие высказывания. Но на самом деле здесь рано делать выводы, карты говорят. Трамп может говорить сейчас что угодно, потому что главная цель – победить.

Возможно, в этом разговоре были достигнуты какие-то тайные договоренности? Были ли вообще такие вопросы?

Ну, первая карта говорит, что прямо такие тайные договоренности – нет. Ну, обсуждалась, возможно, помощь, поддержка, но оно все размыто. Тут, опять же, карты говорят, что нельзя на это делать ставку. Что касается выборов – идет полная непредсказуемость того, как они пойдут. Поэтому тут даже рано это обсуждать.

Как сообщала Politeka, Кушнир высказалась о конфликте вокруг поездки на завод в Пенсильванию.

Также Politeka писала о том, что Атаманова рассказала о тайном пророчестве для Украины от Тараса Шевченко.