Об этом она рассказала на канале «Прогноз».
Как на самом деле прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Пообещал ли Трамп поддержку?
Ну, на самом деле ему сейчас не до Украины, не до войны в Украине. Понятно, я уже много раз говорила, у Трампа главная цель – победить на этих выборах.
Встреча прошла сбалансированная. Вот если перед этим был нюанс того, что фыркали, Трамп фыркал, это все было тоже как бы сделано не случайно, и не было повода для того, чтобы в информационном пространстве поднимать эту ситуацию по поводу этого завода и того, что там было… Здесь удалось балансировать Зеленскому и Трампу во время беседы.
То есть как бы для них двух она прошла нормально даже с точки зрения того, что у Трампа появились такие высказывания. Но на самом деле здесь рано делать выводы, карты говорят. Трамп может говорить сейчас что угодно, потому что главная цель – победить.
Возможно, в этом разговоре были достигнуты какие-то тайные договоренности? Были ли вообще такие вопросы?
Ну, первая карта говорит, что прямо такие тайные договоренности – нет. Ну, обсуждалась, возможно, помощь, поддержка, но оно все размыто. Тут, опять же, карты говорят, что нельзя на это делать ставку. Что касается выборов – идет полная непредсказуемость того, как они пойдут. Поэтому тут даже рано это обсуждать.
Как сообщала Politeka, Кушнир высказалась о конфликте вокруг поездки на завод в Пенсильванию.
Также Politeka писала о том, что Атаманова рассказала о тайном пророчестве для Украины от Тараса Шевченко.