Политическая экспертка Светлана Кушнир объяснила, что, если разобраться, то визит Зеленского на завод в Пенсильванию действительно было подигрыванием демократам, поэтому Трамп обиделся.

Об этом она рассказала в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Среди выводов основное, пожалуй, то, что мы снова как слон в лавке с посудой. Мы не хотели, но то хвостиком махнем, то хоботом – и все сыпется. Это было неправильно ехать на этот завод в Пенсильванию», – отмечает Светлана Кушнир.

Как она объясняет, в Пенсильвании проживает около миллиона граждан США, для которых победа Украины в этой войне чрезвычайно важна – это и выходцы из Украины, украинская диаспора нескольких волн, это и поляки. То есть, констатирует экспертка, если из 16 млн в Пенсильвании 1 млн – это люди, для которых важна победа Украины, и наш президент стоит рядом с представителем демократов, а представителя республиканцев нет, то это было непродуманно.

И дальше, продолжает она, когда Зеленский прибыл в Нью-Йорк, Трамп в выступлении назвал его величайшим торгашом в истории, и именно не продавцом, а торгашом, то есть коннотация понятна. Также, вспоминает эксперт, были кулуарные и некулуарные разговоры, что Зеленский не поедет к Трампу в Мар-а-Лаго, потому что это будет сознательное подыгрывание республиканцам, только вот такого приглашения не было, там Трамп встречается именно с друзьями, а не просто с представителями других стран.

«Тем более того государства, которое сейчас является иглой, которую вот кто первый схватил. Схватили демократы – ударили республиканцев. Схватили бы республиканцы – ударили бы демократов», - подчеркивает Светлана Кушнир.

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