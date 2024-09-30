Медиум Анна Атаманова вызвала дух Тараса Шевченко и спросила у него о судьбе Украины, о нашем сокровище, о войне с россией и о ее сущности.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Оставлял ли он какое-то тайное пророчество для Украины, которое мы еще не услышали, не смогли расшифровать, увидеть?

Он говорит, что многое сожжено и временем, и огнем. В его произведениях было описано, он говорил о москалях. Были секретные записи, которые он постоянно менял, писал, изменял. Он говорит, что в его душе, сердце тлеет ненависть к москалям. Мы живем в столь тяжелое время, когда нужно отстаивать и взгляды, и землю.

Что он думает о том, что сейчас происходит в Украине? Видит ли он, что привело к войне, которая сейчас продолжается?

Понятно, что старик против молодого, как старый цап против молодого. Но сколько пало… Почему такие люди дураки, когда поют птички и запах цветов? Почему вы хотите все разрушить?

Украина – это сокровищница, сокровище. В Украине нашли что-то очень драгоценное, а все страны беднеют. При чем здесь президент? При чем здесь язык? Они хотят украсть то, что испокон веков было наше, и тянут из стороны в сторону. Клад, в Украине есть клад.

Что он может сказать о сроках окончания войны? Видит ли он какое-нибудь в ближайшее время улучшение для Украины?

Он говорит, что такая книга давно написана, есть она в монастыре, дьявольской рукой написаны эпохи, звезды нарисованы, столько языков изменены. Сам дьявол приходил, лицом к лицу. И вы же знаете его, с бородой – Нострадамус. Он с детства общался с дьяволом, он же написал, что каждые 60-120 лет цикл идет, циклическое пространство, и тогда он приходит. А он хочет уничтожить эту планету, ему не нравится жизнь, его раздражает чистая экология.

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