Андрей Черняк в интервью Национальная академия Службы безопасности Украины остается уникальным центром подготовки специалистов по национальной безопасности Украины во время войны. Вступительная кампания 2024 – уже третья, которая проходит в особых условиях, связанных с адаптацией обучения к военному времени. Несмотря на военные вызовы, вступительная кампания в Академию по количеству поданных заявлений бьет собственные рекорды и становится самой успешной за годы существования заведения. Как Академия трансформирует образовательный процесс, поддерживает волонтерскую деятельность и сохраняет высокий уровень подготовки специалистов, – рассказывает ректор НА СБУв интервью Укринформу.

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА АБИТУРИЕНТОВ НА 25–30% ЕЖЕГОДНО ЯВЛЯЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ

– Андрей Николаевич, в условиях полномасштабной войны Академия СБУ уже провела третью вступительную кампанию. Можете ли рассказать о ее результатах?

– Полномасштабная военная агрессия российской федерации против Украины внесла существенные коррективы в нашу деятельность. Если говорить о вступительной кампании, то начиная с 2022 года мы наблюдаем ежегодное увеличение количества потенциальных соискателей образования на 25–30 %.

К нам можно поступить на обучение в статусе курсантов – это военная служба, а также в статусе студентов, которые учатся только по контракту.

Процесс поступления курсантов состоит из двух этапов. Первый – это отбор в региональных органах Службы безопасности и оперативных департаментах. Второй этап проходит на базе Академии в июле. В начале первого этапа конкурс среди курсантов достигал 14 человек на место. На финальном этапе количество претендентов уменьшилось до 4 человек на место. В общей сложности наш военный коллектив пополнили 100 курсантов.

Вступительная кампания студентов проходит в классическом формате в августе. В этом году мы имели рекордные показатели – 4 человека на место на контракт. Как результат – в Академии будут учиться еще более 430 студентов.

В то же время, с 2012 года мы проводим набор на обучение по программе подготовки офицеров запаса ВСУ.

Могу с уверенностью сказать, что нынешняя вступительная кампания является лучшей в истории нашего заведения. Она показывает патриотическую направленность молодежи. Если абитуриенты выбирают поступление в военно-безопасные учреждения высшего образования, это свидетельствует об их стремлении реализовать себя в Украине и в будущем активно участвовать в развитии государства. В то же время это свидетельствует о том, что наше учебное заведение развивается и мы занимаем высокую позицию не только в среде безопасности и экспертной, но и в образовательной. Мы усовершенствуем наши образовательные программы, ориентируясь на практические потребности. При этом быть единственным специализированным учреждением высшего образования высшего образования не только почетно, но и сложно, ведь нет аналогов для сравнения. У Академии достаточно мощная поддержка со стороны руководства государства и Службы, чтобы модернизироваться и двигаться вперед.

Ведь результаты, которые сегодня демонстрирует СБУ, были бы невозможны без качественной подготовки специалистов.





Председатель СБУ Василий Малюк, кстати, тоже выпускник Академии Службы безопасности, лично курирует подготовку будущего поколения спецслужбистов. Благодаря его помощи у нас значительно обновились не только обучающие программы, адаптированные к современным реалиям войны, но и материально-техническая база, позволяющая воспитывать настоящих профессионалов.

Сегодня академия настроена готовить таких специалистов, которые смогут массово проводить специальные операции.

Вы прекрасно знаете о филигранных и беспрецедентных спецоперациях и хлопке, которые во время войны проводит СБУ и за разработку которых отвечает лично председатель Службы Василий Малюк. Это и подрывы Крымского моста, и атаки по русскому морскому флоту и наземным целям в глубоком тылу России, и многое другое. Так вот, сегодня Академия настроена готовить таких специалистов, которые смогут массово проводить подобные спецоперации! Это хорошо, когда нам есть на кого и на какой результат равняться.

Наша цель – привлечь именно ту молодежь, которая разделяет наши принципы и действительно хочет учиться именно в нашем заведении. Мы стремимся обеспечить выпускникам качественное будущее, поэтому постоянно совершенствуем образовательный продукт. И это не просто слова – это наша основная задача. Образовательный продукт и его качество являются ключевыми аспектами, над которыми мы работаем в соответствии с требованиями военного времени, руководством СБУ и Министерством образования, а также Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования.

- Как за время войны изменились условия поступления в учебное заведение?

- Во время войны условия вступления претерпели существенные изменения. К примеру, еще в 2022 году мы ввели подачу заявлений на поступление для курсантов онлайн. В первую очередь для того, чтобы упростить процесс поступления абитуриентам, проживавшим на временно оккупированных территориях, возле линии разграничения или в районах ведения боевых действий.

Приемная комиссия также работала нон-стоп – постоянно консультировалась в телефонном режиме. Мы стали публичнее – создали Telegram-бот и вели чат в социальных сетях с абитуриентами для улучшения коммуникации. Эти новшества уже дали свои результаты. Наша информационная работа по правилам поступления и образовательных возможностей стала более эффективной, о чем свидетельствуют положительные отзывы родителей и абитуриентов. Сегодня нет проблем с конкурсом, мы способны полностью выполнить наш лицензионный объем и даже превысить его.

– Какие этапы проходят абитуриенты перед поступлением в Академию?

– Начало вступительной кампании на обучение в статусе курсантов предполагает несколько важных этапов. Среди них – тщательное изучение кандидата, его родственников, окружение и т.д. Далее – проверка состояния здоровья, выносливости и физической подготовки. На завершающем этапе – собеседование с психологами и прохождение полиграфа.

В целом, комплексная проверка в подразделениях СБУ длится до шести месяцев. После ее завершения документы отобранных кандидатов направляются в Академию. У нас проходят проверка физической подготовленности, профессионально-психологический отбор, формирование рейтингового списка и зачисление лучших на обучение.

– Какое количество выпускников Академии в среднем ежегодно продолжает свой путь в СБУ?

– Академия остается единственным учебным заведением, где готовят уникальных специалистов по государственной безопасности.

100% курсантов Академии после окончания учебы становятся сотрудниками Службы безопасности Украины.

Что касается студентов контрактной формы обучения, то в последние годы от 30 до 50% из них после получения образования продолжают службу в СБУ. От 25 до 30% выпускников, как бакалавров, так и магистров, выбирают другие структуры сектора безопасности и обороны.

Это свидетельствует о том, что Академия осуществляет качественную подготовку специалистов по защите нашего государства.





НА СБУ СТРЕМАЕТ СТАТЬ СЕРТИФИКАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ СТРАНЫ НАТО

– Какие нововведения или изменения в программе обучения были внедрены в Академии в связи с военным положением?

- Национальная академия Службы безопасности Украины является военным учебным заведением, которое действует в соответствии с действующим законодательством и ориентируется на стандарты НАТО. После начала полномасштабного вторжения мы гораздо больше акцентируем внимание на практической подготовке. Вместе с оперативными подразделениями определяем, что именно следует добавить в обучающие программы, особенно из спецдисциплин, и соответственно вносим изменения. Теоретические блоки, конечно, остаются, однако объемы практики существенно увеличены. Также с начала войны наши курсанты активно помогают оперативным подразделениям СБУ. Например, они участвовали в патрулировании, координации и мероприятиях безопасности в Киевской области в начале вторжения, оказывая помощь Силам безопасности и обороны.

Еще одно важное направление – сбор доказательств российских военных преступлений на иностранных ресурсах. Учитывая, что в Академии изучают 12 иностранных языков, курсанты собирают этот контент для передачи в Главное следственное управление СБУ и дальнейшее направление в Международный уголовный суд.

За эти два с половиной года наши курсанты получили ряд наград не только от руководства СБУ, но и министра обороны, секретаря СНБО и других госорганов за свои конкретные достижения и помощь.

Следует также отметить, что мы развиваем направления повышения квалификации госслужащих и других представителей Сил обороны. В апреле этого года представили 12 сертификатных программ для специалистов сектора безопасности и обороны. Участие в мероприятии приняли около 50 украинских и иностранных партнеров. Программы охватывают различные тематики, в частности, охраны государственной тайны, переговорной деятельности, контрдиверсионных мероприятий, информационной безопасности и т.д. Многие из этих сертификатных программ разработали совместно с партнерами – специалистами НАПК, АРМА, Госфинмониторинга. Также проводим тренинги для ДБР, НАБУ, Генштаба, Минобороны, МИДа и других ведомств. Ежегодно количество учебных курсов для партнеров увеличивается, что свидетельствует о высоком качестве нашего образовательного продукта.

С началом полномасштабного вторжения Академия адаптировалась к вызовам войны и повышению квалификации действующих сотрудников. Ибо вместо того, чтобы они ехали за новыми знаниями к нам, мы сами выезжали в региональные управления и проводили тренинги на местах по темам, в которых наиболее заинтересованы подразделения. Уже посетили около десяти регионов, где мы видим успешные практические кейсы и обмениваемся опытом.

Для непрерывного обучения мы создали образовательную онлайн-платформу на базе Moodle, на которой одновременно могут учиться 2000 человек. Уже размещено более 500 учебных материалов по актуальным темам – от OSINT до расследования военных преступлений. Это позволяет офицерам СБУ со всей страны повышать свой уровень без отрыва от службы, что особенно важно в условиях войны.

– Как вы оцениваете роль Академии СБУ в укреплении национальной безопасности и обороноспособности Украины?

- Национальная академия постоянно адаптирует свою обучающую программу к современным вызовам. К примеру, активно развиваем направление кибербезопасности, сотрудничая с нашим Кибердепартаментом, кибервойсками и профильными учреждениями высшего образования. Каждый год публикуем ряд изданий, основанных на практических кейсах противодействия пропаганде и проведению информационных операций. К сотрудничеству привлекаем специалистов Совета национальной безопасности и обороны, Министерства культуры и стратегических коммуникаций, других ключевых игроков в этой сфере. Это свидетельствует о том, что Академия СБУ – динамичная и готова реагировать на потребности времени.

Академия ориентируется на конкретные нужды. Например, в сфере расследований военных преступлений помогаем в их квалификации и документировании, тесно сотрудничая со следователями ГСУ СБУ, оперативными департаментами, ГБР, Нацполом и другими правоохранительными органами. По поручению Президента наши специалисты помогли подготовить около 1500 офицеров по морально-психологическому обеспечению. Создаем учебные пособия как в печатном, так и в электронном формате, чтобы быстро распространять актуальные наработки.

Главная задача сейчас – как можно скорее передавать лучший опыт представителям сектора безопасности, в частности новому поколению, чтобы наши знания и практики были максимально эффективно внедрены в работу всех ключевых государственных институций.

- Вы уже упоминали, что Академия движется к внедрению стандартов НАТО. Расскажите об успехах на этом пути: что сделано и какие планы на будущее для достижения этой цели?

В нашей деятельности главный акцент – на контрразведывательной и антитеррористической подготовке

– Безусловно, амбиции в Академии велики. Как и любое военное учебное заведение в Украине или Европе, мы хотим стать сертификационным центром стран НАТО. Однако понимаем, что из-за определенной специфики наше контрразведывательное учебное заведение отличается от классических военных ЗВО. В нашей деятельности главный акцент – на контрразведывательной и антитеррористической подготовке.

Одним из важных шагов стало создание в прошлом году специального тренингового центра боевой подготовки.

Благодаря поддержке Службы безопасности, Генштаба и Министерства обороны привлекаем к работе специалистов из разных институтов безопасности. В частности, для военной подготовки – прогрессивных специалистов с боевым опытом, владеющих иностранными языками и имеющих научные степени, что делает нашу программу более эффективной и современной.

ШКОЛА ПРОТИВОДИЯ ДЕЗИНФОРМАЦИИ НА СБУ – ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В УКРАИНЕ

- Информационная безопасность и противодействие враждебной дезинформации является одним из главных направлений обучения и деятельности Академии. Какие достижения коллектива можно отметить в этой области?

– В мире, где информация легко переходит границы благодаря социальным сетям, VPN и другим средствам, мы понимаем, что информационные атаки не имеют географических границ. Враг использует все доступные средства, чтобы посеять панику, взорвать доверие к государству, его будущему, нашим партнерам, а также ослабить веру в победу. Это один из ключевых элементов стратегии России.

Важным направлением нашей работы является информационная и кибербезопасность. Мы активно взаимодействуем с оперативными департаментами СБУ, потому что противодействие информационной агрессии охватывает широкий спектр тем. Задача Службы – разоблачать такие попытки противника и противодействовать им. В частности, СБУ совместно с Министерством цифровой трансформации и Центром противодействия дезинформации постоянно мониторят информационное пространство, выявляют пророссийские источники информации, инициируют блокировку или удаление деструктивного контента. Один из инструментов вражеской пропаганды – это ботофермы, разгоняющие российские нарративы и дезинформацию в интернете. С начала полномасштабной войны СБУ блокировала десятки таких структур с миллионами фейковых аккаунтов.

Поддержка государственных координационных структур позволяет действовать эффективно и быстро реагировать на новые вызовы. Противодействие пропаганде и разоблачению фейков – это главные направления, которые мы активно исследуем.

Постоянно изучаем опыт как международных партнеров, так и врага. Учим наших студентов и курсантов применять полученные знания на практике и эффективно противодействовать агрессору в информационном поле. Особое внимание уделяем аналитической работе и прогнозированию. Информационные атаки часто являются составной частью целой стратегии врага, и наши аналитики должны уметь не только выявлять такие угрозы, но и предусматривать их. Для этого разработаны СБУ современные аналитические инструменты, которые высоко оценили даже международные эксперты. Эти инструменты обеспечивают эффективную обработку больших массивов данных, что значительно повышает возможности противодействия.

Знание и умение правильно использовать инструменты аналитики – один из ключевых факторов успеха в борьбе с гибридными угрозами, которые Россия активно применяет против нас. Современные технологии позволяют не только защищаться, но и контратаковать, снижая эффективность враждебных информационных кампаний и пропаганды.

- Недавно на встрече с председателем комитета ВР по свободе слова Ярославом Юрчишиным вы обсудили разработку механизмов эффективной борьбы с информационными атаками врага. Можете ли рассказать, о каких механизмах идет речь? Должны ли они быть закреплены на законодательном уровне?

- Национальная академия Службы безопасности Украины стала важной площадкой для сотрудничества не только с разными государственными органами сектора безопасности и обороны, но и с парламентариями. Каждый год наша Академия помогает разрабатывать десятки законопроектов для разных комитетов, особенно для правоохранительного и безопасности направлений. Мы выступаем в роли экспертного партнера, в частности, в вопросах противодействия информационной агрессии.

В настоящее время ведутся дискуссии по созданию координационных и совещательных органов для унификации мер по борьбе с пропагандой. Академия как образовательное и научное учреждение активно приобщается к этой работе. С НАЧАЛА ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРЖЕНИЯ АКАДЕМИЯ ПЕРЕДАЛА ОКОЛО 70 АВТО ДЛЯ ВСУ





– Знаю, что коллектив Академии проводит активную волонтерскую деятельность, в частности помогает военным на фронте.

– Наша волонтерская деятельность началась благодаря поддержке волонтеров. Это было в конце февраля 2022 года. Они предоставили нам автомобили, медикаменты и продукты питания. Мы поняли, что вся эта помощь больше всего нужна на фронте, поэтому почти все передали нашим военным. Это был наш первый опыт.

Коллектив Академии решил увеличить свой вклад в поддержку сил обороны. Каждый месяц сотрудники аккумулируют средства на армию. Они распределяются прозрачно, и мы регулярно отчитываемся о том, как и для кого они были потрачены.

Около 95–98% нашей помощи идет непосредственно вооруженным силам Украины.

Мы начинали с поддержки военных, вместе с которыми служили родные наших курсантов, а впоследствии наладили постоянные контакты с другими подразделениями, например: 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригадой и 114-й отдельной бригадой ТрО, которым системно помогаем. Грамоты и благодарности от военных – это, прежде всего, признание вклада каждого из нас.

Около 95–98% нашей помощи идет непосредственно вооруженным силам Украины. Некоторые особые вещи, предоставленные друзьями-волонтерами, например, снайперское оборудование, мы передавали в спецподразделения.

За два с половиной года полномасштабной войны мы передали на фронт около 70 автомобилей и автобусов, системы Starlink, усилители, оптику, инструменты по ремонту техники, средства медицинской помощи, маскировочные сетки, которые плетут наши курсанты.

Сотрудники Академии также передали генераторы, зарядные устройства, бензопилы, маскировочные костюмы, военную одежду, амуницию, рации, бинокли и многое другое.

В то же время, коллектив принял участие в семи донорских акциях, во время которых работники и молодежь сдали более 500 литров крови.

Особенно важна поддержка неравнодушных граждан, которые не стремятся к публичности. Например, волонтер из Дубно Ровенской области передал через нас на нужды армии помощь на сумму около 10 миллионов гривен. Это показывает уровень доверия и мы очень ценим такую ​​поддержку.

Также наладили производство и передали тысячи окопных свеч, к изготовлению которых вместе с курсантами присоединились дети из подшефной Шполянской санаторной школы-интерната Черкасской области.

Волонтерство – это обязанность каждого, кто может помочь. Мы воспринимаем его как составляющую патриотического воспитания молодежи.

- Какие рекомендации вы можете дать юным украинцам, которые только планируют поступать или рассматривают варианты вступления в Академию СБУ в это непростое время?

- Молодежь должна осознать свою мотивацию: разделяете ли вы наши ценности и готовы ли стать достойными защитниками нашего государства. Ведь принесение Военной присяги – это не просто выбор профессии. Это о миссии, мировоззрении, полной преданности. И если вы чувствуете, что действительно хотите стать курсантом или курсанткой Академии – это ваша мечта и цель – начинайте тренироваться. Требования к поступающим у нас высокие, но только потому, что мы должны готовить лучших и наиболее мотивированных для украинской спецслужбы.

Эта война испытывает людей и показывает, что для каждого из нас самое ценное.

Мы будем рады видеть в нашем коллективе тех, кто стремится работать на пользу государства и защищать его с полной самоотдачей.