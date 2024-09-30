РЭБы с иммерсионной системой охлаждения, терморегуляцией и высокой мощностью. А также современные старлинки, мощные генераторы, «Мавики», fpv-дроны — команда волонтеров Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» вместе с БФ «Батальон волонтер» Романа Бочкалы, а также с партнерами, в очередной раз передали ценную помощь Главному управлению разведки МО.
«Наша независимость отстаивается на поле боя. Должны поддерживать наших воинов. От военных напрямую зависит будущее Украины, будущее каждого из нас. Бесспорно, РЭБы спасут немало жизней. И это главная миссия нашего фонда – спасать жизнь. Вместе боремся и вместе победим», — отметил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, председатель наблюдательного совета БФ «Надежда» Валерий Дубиль.
Фонд Валерия Дубиля в течение 26 лет поддерживает незащищенные слои населения. С началом полномасштабного вторжения России «Надежда» передает критическую медицину, а также оперативно закрывает потребности военных с техникой, поддерживает ВПЛ и оказавшихся в затруднении людей.
«Враг, к сожалению, тоже стремительно развивается. РЭБы, которые мы передали, позволяют бороться с мощными дронами на более широком расстоянии – они сбивают сигнал, который передается спутником, и БПЛа не видит, куда нужно лететь», — подчеркнул благотворитель, военный журналист Роман Бочкала.
БФ «Надежда» вместе с партнерами системно передает ценный груз для разных подразделений ГУР – боевые авто, РЭБы, сотни fpv-дронов, старлинки, «мавики», зарядные станции и тепловизоры. Вся оказанная помощь способствует бойцам выполнять боевые задания на самых горячих участках фронта.