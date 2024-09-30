РЭБы с иммерсионной системой охлаждения, терморегуляцией и высокой мощностью. А также современные старлинки, мощные генераторы, «Мавики», fpv-дроны — команда волонтеров Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» вместе с БФ «Батальон волонтер» Романа Бочкалы, а также с партнерами, в очередной раз передали ценную помощь Главному управлению разведки МО.





Собрать большой груз помогли меценаты – Святослав Нечипоренко и EDG Group, Игорь Кучеренко, Юлия Богатырева и ArtBlanche, Олег Бойчук, а также семья Герег.

«Наша независимость отстаивается на поле боя. Должны поддерживать наших воинов. От военных напрямую зависит будущее Украины, будущее каждого из нас. Бесспорно, РЭБы спасут немало жизней. И это главная миссия нашего фонда – спасать жизнь. Вместе боремся и вместе победим», — отметил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, председатель наблюдательного совета БФ «Надежда» Валерий Дубиль.





Фонд Валерия Дубиля в течение 26 лет поддерживает незащищенные слои населения. С началом полномасштабного вторжения России «Надежда» передает критическую медицину, а также оперативно закрывает потребности военных с техникой, поддерживает ВПЛ и оказавшихся в затруднении людей.