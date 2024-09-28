"Якби, Таїсіє, я знав,

Що зрадиш ти свою Вітчизну,

Я б не пісні тобі писав,

А відхідну на твою тризну.

Бо ти для мене - труп живий,

і я сказати тобі мушу:

Твій путін - біс, зловісний вій,

Якому продала ти душу.

Цей нелюд всюди сіє страх,

А ти мов клята відьма нині

В московських сірих небесах

В своїй літаєш домовині.

Через таких як ти до нас

Прийшла страшна війна-повія

І твоїм голосом весь час

Повітряна тривога виє.

Ти пісеньки співаєш тим,

Хто вбити хоче Україну,

Хто вкрав у нас квітучий Крим,

Перетворив Донбас в руїну.

Я через тебе зрозумів,

Таїсіє, жахливу правду,

Що найстрашніший з ворогів -

Колишній друг, що тебе зрадив", -



Написал поэт и сын поэта.

Конфликт между Повалием и Рыбчинским начался задолго до полномасштабного вторжения. В 2013 году, готовясь к авторскому вечеру в киевском дворце культуры "Украина", Рыбчинский писал в facebook, что тогда еще народная артистка Украины Таисия Повалий, которая стала популярна благодаря песням его авторства, отказалась бесплатно выступать на его концерте, требуя у автора сумму в 20 тысяч евро.

Повалий, будучи тогда народной депутатом Украины от партии регионов, отказалась комментировать эту ситуацию.

Годом позже, в 2014-м, Евгений Рыбчинский провел авторский вечер во дворце "Украина", а Повалий с большинством регионалов покинула страну.

Спустя несколько лет Рыбчинский, уже будучи народным депутатом Украины, зарегистрировал постановление, согласно которому Таисия Повалий и Ани Лорак лишались званий народных артисток Украины. Постановление не набрало необходимое количество голосов ВРУ 8 созыва.