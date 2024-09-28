Поэт и композитор Евгений Рыбчинский, в свое время написавший для певицы-предательницы Таисии Повалий большинство украиноязычных песен, высказался в соцсетях по поводу их сотрудничества и жизненной позиции коллаборантки. Он назвал президента России Владимира Путина "бесом", а Повалий - ведьмой, которая продала российскому диктатору душу.
"Якби, Таїсіє, я знав,
Що зрадиш ти свою Вітчизну,
Я б не пісні тобі писав,
А відхідну на твою тризну.
Бо ти для мене - труп живий,
і я сказати тобі мушу:
Твій путін - біс, зловісний вій,
Якому продала ти душу.
Цей нелюд всюди сіє страх,
А ти мов клята відьма нині
В московських сірих небесах
В своїй літаєш домовині.
Через таких як ти до нас
Прийшла страшна війна-повія
І твоїм голосом весь час
Повітряна тривога виє.
Ти пісеньки співаєш тим,
Хто вбити хоче Україну,
Хто вкрав у нас квітучий Крим,
Перетворив Донбас в руїну.
Я через тебе зрозумів,
Таїсіє, жахливу правду,
Що найстрашніший з ворогів -
Колишній друг, що тебе зрадив", -
Написал поэт и сын поэта.
Конфликт между Повалием и Рыбчинским начался задолго до полномасштабного вторжения. В 2013 году, готовясь к авторскому вечеру в киевском дворце культуры "Украина", Рыбчинский писал в facebook, что тогда еще народная артистка Украины Таисия Повалий, которая стала популярна благодаря песням его авторства, отказалась бесплатно выступать на его концерте, требуя у автора сумму в 20 тысяч евро.
Повалий, будучи тогда народной депутатом Украины от партии регионов, отказалась комментировать эту ситуацию.
Годом позже, в 2014-м, Евгений Рыбчинский провел авторский вечер во дворце "Украина", а Повалий с большинством регионалов покинула страну.
Спустя несколько лет Рыбчинский, уже будучи народным депутатом Украины, зарегистрировал постановление, согласно которому Таисия Повалий и Ани Лорак лишались званий народных артисток Украины. Постановление не набрало необходимое количество голосов ВРУ 8 созыва.
В преддверии полномасштабного вторжения Повалий окончательно уехала в Россию, где получила гражданство и публично поддержала путина. Во время интервью московскому интернет-изданию коллаборантка восхваляла диктатора и призвала к захвату всей территории Украины. Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев.
Верховная Рада Украины 20 августа проголосовала за законопроект о лишении государственных наград предателей Украины, в частности Таисии Повалий и Ани Лорак.
В сентябре 2023 года Повалий по приглашению террориста Леонида Пасечника выступила на концерте во временно оккупированном Луганске. Тогда со сцены она высказалась в поддержку российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины.
В феврале 2024 года Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении бывшему депутату от партии регионов. Об этом сообщал пресс-центр СБУ.
В начале сентября 2024 Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд с целью конфисковать у певицы Таисии Повалий движимое и недвижимое имущество. Об этом стало известно из официального заявления на сайте Минюста.
Напомним, поэт и композитор Евгений Рыбчинский является автором таких хитов Повалий как "Просто Тая", "Чертополох", "Этот дождь надолго", "I love you", "Не спрашивай меня почему", "Будет так" и многих других.