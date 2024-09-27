Критическая медицина помогает врачам спасать жизнь украинцев! Мы с командой волонтеров и единомышленников делаем все от нас зависящее, чтобы оперативно закрыть потребности больниц и госпиталей. Особенно это касается военных госпиталей. Поэтому сегодня мы с благотворительным фондом молодежной инициативы Надежда и фондом Николая Томенко "Рідна країна" доставили дорогостоящее оборудование: искусственную почку и хирургический VAC-аппарат для Черниговского военного госпиталя.

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации, председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» Валерий Дубиль.

«Наш Фонд давно поддерживает больницы в городах и прифронтовых регионах, где ситуация сложна и требует особого внимания. Мы снабжаем их не только передовым медицинским оборудованием, но и медицинскими расходными материалами и витаминными комплексами. Современная «искусственная почка» Prismaflex поможет спасти жизнь наших мужественных воинов. Быстрое восстановление здоровья защитников и защитниц – наш приоритет», – отметил Валерий Дубиль.

По его словам, хирургические VAC-аппараты одни из самых востребованных в период войны.





«Военные с огнестрельными ранениями проходят лечение с помощью вакуумного аппарата. Известно, что огнестрельные ранения – «грязные». Эффективность аппарата состоит в том, что он работает путем давления и поглощает из раны всю опасную флору», – пояснил он.

Учредитель фонда «Рідна країна» Николай Томенко рассказал, что этот аппарат работает над раной пациента до 5 дней, после этого такую ​​рану закрывают.

«При отсутствии этого аппарата на лечение и «закрытие» раны уходит 1-2 месяца. А от «закрытия» раны зависит сохранение конечностей у раненых. То есть VAC-терапия применяется тогда, когда невозможно первично закрыть рану как после, так и между их хирургической обработкой. Кроме этого, VAC применяется и в кардиохирургических вмешательствах. Мы и дальше будем поддерживать учреждения здравоохранения и наших военных», — сказал Николай Томенко.

Гуманитарная миссия состоялась при поддержке Максима Литвинова, Энди Иванджело, Валерия Лося, Василия Битченко, Rotary и компании Harwind.