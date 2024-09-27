Об этом пишет Максим Колосар на сайте Украинские новости. Публикуем текст без поправок и комментариев.





Сегодня можно рассказать об истории дела, которая на первый взгляд казалась безнадежной, но завершилась бесспорным успехом и заставила снова поверить в силу права и справедливости.



Это так называемое дело о причастности должностных лиц налоговых органов к преступной организации Януковича.

В рамках этого дела в августе 2016 года у себя дома был задержан Андрей Головач, который в период с декабря 2010 по декабрь 2012 занимал должность Первого заместителя ГНС Украины - начальника налоговой милиции.



Председатель был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 255, 191, 366 УК Украины и назначенное наказание, согласованное именно прокурором.

По версии обвинения Андрей Головач, подписав в 2012 году сопроводительное письмо, с которым в Государственную казначейскую службу направлялись реестры на возмещение НДС, якобы принял участие в завладении бюджетными средствами в размере более 200 млн. гривен. Военную прокуратуру, вовсе не смущал тот факт, что регламентированная в то время процедура возмещения НДС предусматривала многоуровневый контроль – проведение документальной проверки плательщиков местными налоговыми инспекциями, обобщение и проверку их результатов региональными органами и профильными управлениями центрального аппарата ГНС возмещение производилось Государственной казначейской службой. То есть, сопроводительное письмо, которое в данном случае было подписано Головачем, не было ни основанием, ни разрешением и не создавало никаких юридических последствий. Более того, по распределению обязанностей Головач вообще не имел отношения к процедуре возмещения НДС даже в виде контролирующих полномочий. Но даже при столь очевидной безосновательности обвинений Андрей Головач находился в Лукьяновском СИЗО более 4 месяцев подряд без практической возможности изменить меру пресечения. Там он перенес инсульт и, будучи лишенным медицинской помощи, получая угрозы своим родным, был принужден заключить соглашение с прокурором. После получения подписанного соглашения суд должен убедиться в том, что его заключение не является следствием принуждения, а также фактические основания для признания виновности. Однако суд этого не сделал. Поэтому обвинительные акты с соглашениями по делам о представителях «преступной власти» гарантированно получали «должную оценку» судов в форме приговоров. Только этим можно объяснить то, что суд утвердил соглашение, оставив без внимания отсутствие доказательств виновности Андрея Головача и очевидные признаки принуждения. Чтобы избежать апелляционного обжалования, Головаку не выдали копию приговора после его оглашения. Во время содержания Андрея Головача под стражей, а также после вынесения приговора, тогдашний Главный военный прокурор и Генеральный прокурор неоднократно делали громкие заявления в СМИ о том, что Андрей Головач дал обличительные показания относительно себя и окружения Януковича о якобы совершаемых преступлениях. Этот «карточный дом» держался на одном только соглашении Головача, которое маскировало грубое нарушение основополагающих прав со стороны следователей прокуратуры, оценка которым, вероятно, должна быть предоставлена ​​в порядке дисциплинарного или даже уголовного производства. После президентских выборов давление на систему правосудия постепенно снизилось, что давало надежду на независимый и справедливый суд. Впервые обвиняемый получил доступ к полному тексту приговора в 2021 году.

Ознакомившись с материалами дела, сторона защиты установила, что Андрей Головач не давал никаких показаний о признании себя виновным в каких-либо преступлениях, не сообщал о совершении преступлений какими-либо лицами. При этом Головача неоднократно доставляли в военные прокуроры без проведения процессуальных действий.

11.03.2021 в Киевский апелляционный суд была подана апелляционная жалоба на приговор Оболонского суда г. Киева от 22.12.2016 с ходатайством о возобновлении срока апелляционного обжалования.

Апелляционный суд считал, что приговор не может быть обжалован по заявленным основаниям и отказал в открытии производства по ч. 4 ст. 399 УПК РФ. В этой связи защита обратилась с кассационной жалобой.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Андрея Головача и направил дело на рассмотрение в апелляционный суд.

Киевский апелляционный суд в сентябре 2021 года открыл производство по апелляционной жалобе Головача, и в ходе рассмотрения установил факты давления на заявителя, многочисленные нарушения его прав при заключении и утверждении соглашения, и Постановлением от 18.10.2021 отменил незаконный приговор, назначив новое рассмотрение суде первой инстанции

С ноября 2021 по сентябрь 2022 уголовное производство находилось на рассмотрении Оболонского районного суда г. Киева.

Наконец, определением от 02.09.2022 районный суд отказа в утверждении соглашения и вернул уголовное производство прокурору для продления досудебного расследования, как того требует ч. 7 ст. 484 УПК РФ.

Итак, дело Андрея Головача вернулось в Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора, которая уже не имела следственных полномочий. После этого Головача ни разу не допрашивали. Постановлением прокурора от 28.12.2022 года была определена подследственность за НАБУ, куда материалы производства фактически передали 06.01.2023.

За время расследования детективами НАБУ Андрей Головач был допрошен, были проверены все обстоятельства предмета доказывания. Состоялось объективное, состязательное, беспристрастное расследование, процессуальные действия и решения которого неоднократно были предметом рассмотрения как следственных судей, так и Апелляционной Палаты Высшего антикоррупционного суда.

В результате Постановлением прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 22.06.2023 уголовное производство в отношении Андрея Головача было закрыто на основании п.3 ч.1 ст.284 УПК РФ.

Указанное постановление было обжаловано в Высший антикоррупционный суд, который признал его законным.

Итак, Андрей Головач, несмотря на действующую презумпцию, доказал свою невиновность и был полностью реабилитирован.

Сам факт закрытия дела прокурором САП после проведения досудебного расследования детективами НАБУ – то есть после оценки обстоятельств и материалов дела наиболее независимыми и компетентными институтами, пользующимися доверием общества и международных экспертов – вердикт всей системе правосудия, которая формировалась и поддерживалась политическим руководством государства до 2019 года. .