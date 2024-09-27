Тарологиня Татьяна Гай сделала расклад и сообщила об опасностях обстрелов для Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей в ближайшее время.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Давай посмотрим Хмельницкую область, Хмельницкий и Старкон.

Хмельницкая область – будут еще, это еще не конец, они еще туда будут пускать эти «Кинжалы», их цель, скорее всего, атомная (ред. – электростанция), как и говорил наш президент Зеленский. Хмельнитчина – будут. Сам Хмельницкий не вижу, чтобы было. Старкон – еще будут, Принц мечей, это прямо будет попадание.

Давай посмотрим отдельно Львов и отдельно посмотрим Львовскую область.

Львов будет отбиваться и отобьется. Львовская область – будет попадание в объекты инфраструктуры. Жертв нет. Попадания будут. Во Львовской области будут проблемы со светом. Они сейчас так разрушат, что где-то около 10-х числел октября нам придется неделю-две немного перетерпеть, будут отключения.

Теперь посмотрим историю с Тернополем. Что ждет Тернополь?

Тернополь – спокойно.

Ивано-Франковск.

Я знаю, что была повреждена инфраструктура Ивано-Франковска, город был без света. И это еще не последние прилеты, они будут продолжаться на этой неделе точно. Ивано-Франковская область в очень большой опасности.

Давайте посмотрим на Закарпатье, но посмотрим так: какие провокации и опасности готовит наш враг?

То, что провокации готовит, это точно, видите, Асмодей, змей-искуситель. Во-первых, будет очень много туда, в ту сторону шахедов, они будут лететь с очень неожиданных сторон. Будут пугать, будут запугивать. Я не вижу каких-то серьезных пока, на этой неделе, попаданий, но мы будем очень удивлены.

Как сообщала Politeka, Митиогло рассказала, может ли госпредприятие быть эффективным.

Также Politeka писала о том, что Литовский рассказал, хватит ли Украине оружия до конца 2024 года.